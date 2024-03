Totális csend a baloldalon, Karácsony szövetségesei hallgatnak a „mikroadományos” botrány újabb fordulatáról

Fontos mozzanat, hogy a 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát.

Hallgat a baloldal Karácsonyék botrányáról

Ugyancsak érdeklődött a Perjésék pártjánál a Magyar Nemzet, megkeresve egyúttal Karácsony szövetségeseit is. Ám se a Momentum, se az MSZP, se a DK nem reagált.

A lap legújabb cikkében utalnak arra, hogy a Donáth Anna vezette politikai párt részéről alighanem erodálódhatott a bizalom, hiszen már be is jelentették, külön listán indulnak Budapesten a nyári önkormányzati választáson. Igaz, ez részben a Momentum-elnökből a legújabb akciójával hányingert kiváltó Gyurcsány-pártnak is szólhat. Annak ellenére, hogy egyébként az önkormányzati választáson együttműködnek, a minap pedig közösen tüntettek a kormány ellen.