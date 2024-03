Tarolt a Semmelweis-film a Harvardon – két teremben párhuzamosan tartották a vetítést

Nyitókép: Balogh Zoltán

***

Bostonban, a Harvard Egyetemen is bemutatták a Semmelweis című magyar mozifilmet a Semmelweis Egyetem és a Harvard közötti szakmai együttműködés jegyében, a New York-i Liszt Intézet szervezésében.

A vezető amerikai egyetem orvostudományi karának könyvtárában helyi idő szerint csütörtökön tartott vetítésen köszöntőt mondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A Széchenyi-díjas kardiológus az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Semmelweis Ignác orvostudományi felfedezését a Harvard Egyetemen is számon tartják.

Felhívta figyelmet egy párhuzamra is, amely szerint a Harvard Egyetem orvostudományi karán 1846-ban értek el fontos orvostudományi újítást,

ekkor végezték az első éteres narkózist, míg Semmelweis egy évvel később bizonyította a klórvizes fertőtlenítés jelentőségét műtéti fertőzések megelőzésében.

A rektor beszámolt arról is, hogy a Semmelweis Egyetem és a Harvard Egyetem orvostudományi kara között aktív tudományos és oktatási együttműködés van. Palotai Csenge, az eseményt szervezető New York-i Liszt Intézet igazgatója arról számolt be, hogy

a film iránt akkora volt az érdeklődés, hogy két teremben párhuzamosan tartották a vetítést.

Az igazgató emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis-film világpremierje tavaly októberben volt New Yorkban, az ENSZ több vezető tisztségviselőjének és nagykövetének jelenlétében. A Koltai Lajos rendezte alkotást ősszel Los Angelesben filmfesztiválon is bemutatták, ahol több díjat nyert. A New York-i bemutatót a keleti parti nagyváros filmes gyártóbázisának közelében, a Mozgókép Múzeumának nagytermében Koltai Lajos rendező, valamint Csák János kulturális és innovációs miniszter jelenlétében tartották, a magyarországi bemutató előtt.

A tervek szerint a magyar mozifilmet 2024-ben további amerikai városokban is vetítik, többi között Houstonban, az orvosi kutatólétesítményeiről ismert texasi nagyvárosban.

(MTI)