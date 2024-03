Szijjártó Péter elmondta: ezért sikertörténet a magyar-amerikai együttműködés

Nyitókép: OZGE ELIF KIZIL / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Tavaly meghaladta a kilencmilliárd dollárt, és ezzel ismét megdőlt a kereskedelmi forgalom rekordja az Egyesült Államok és Magyarország között, s közben folyamatosan érkeznek az amerikai beruházások is hazánkba – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető elmondta, hogy

tavaly meghaladta a kilencmilliárd dollárt, így ismét megdőlt a kétoldalú kereskedelem csúcsa, ráadásul az Egyesült Államok immár Magyarország legfontosabb exportpiaca az Európai Unión kívül.

„Közben az amerikai beruházások egyre nagyobb mértéket öltenek Magyarországon. 2014 óta, amióta ezen szerkezetben működik a külgazdasági kormányzás, már 111 nagy amerikai beruházáshoz adtunk pénzügyi támogatást. Nem csoda, ha ma már 1700 amerikai vállalat működik Magyarországon, és több mint 100 ezer magyar embernek adnak munkát” – emelte ki.

A magyar-amerikai biztonságpolitikai együttműködés is sikerként értékelhető

Majd kitért arra is, hogy a magyar-amerikai biztonságpolitikai együttműködés is sikerként értékelhető, Magyarország aktívan szerepet vállal például az Iszlám Állam elleni koalíció munkájában is,

s azon kevés NATO-tagállamok közé tartozik, amelyek teljesítik védelmi kiadásaikban a két százalékos GDP-arányt.

Továbbá szavai szerint fontos pont az is, hogy mindkét országban nagy szerepet játszik az atomenergia. „És persze azt is tudjuk, hogy a nukleáris energia nagy, széles körű nemzetközi együttműködésen alapul, hiszen hogyha nem lenne így, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy tavaly Oroszország volt az első számú uránbeszállítója az Egyesült Államoknak” – mondta.

A miniszter végezetül hangsúlyozta, mindez jól demonstrálja, hogy

a magyar-amerikai kapcsolat igazi sikertörténet a politikai szegmensen kívül.

„Aki csak a kommunikációs felszínt nézi, annak ez a kijelentés abszolút meglepetésnek tűnhet, hiszen azt láthatjuk, hogy a politikai téren a magyar-amerikai együttműködés jelenleg messze elmarad attól a szinttől, amelyet megszokhattunk Donald Trump elnöksége alatt” – jelentette ki.

És láthatjuk azt, ahogyan az amerikai demokrata kormányzat és egyes amerikai szervezetek próbálnak befolyást szerezni a magyar belpolitikai folyamatokban,

vagy ahogy látjuk a sokszor teljesen alaptalan és bántó bírálatokat, viszont mindennek ellenére a politikai együttműködésen kívül a magyar-amerikai együttműködés igazi sikertörténet” – tette hozzá.

