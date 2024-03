Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

„Egy.

A Most vagy soha! nem dokumentumfilm, a milliméter pontosságú történelmi hitelességet csak az kérje számon rajta, aki ott volt 1848. március 15-én az események sűrűjében. Lásd még Zrínyi és a Zrínyi-szobor sztorija.

Kettő.

A film elkészítéséhez adott pénz nagyon sok - pont fele/harmada annak, amennyiből egy hollywoodi produkció készül. Látványában pedig nem marad el azoktól.

Három.

Szerintem egy filmnek (színdarabnak, festménynek, versnek, szóval egy művészeti alkotásnak) három dolga van: edukáljon, szórakoztasson és hasson meg - nyilván más-más arányban. A film hozza ezt: felidézünk, megtanulunk egy rakat nevet, helyszínt. Bulyovszkyt, Sükeyt, Irányit, Lederert, Rottenbillert (végre tudni fogják az emberek, hogy kiről van elnevezve az a macskaköves utca a Keletinél) és másokat be-/visszaemel a köztudatba. De talán Vasvári is ide tartozik. Meg az is, hogy Erkel is akkor élt. Folytathatnám.”

