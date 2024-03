Nemzetgazdasági érdek a nők munkaerőpiaci részvétele

Nyitókép: Shutterstock

A szerző munkaerőpiaci szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gazdaság és versenyképesség kutatóintézetének munkatársa

2023 előtt soha nem dolgoztak még éves átlagban több mint 4,724 millióan a rendszerváltozás utáni Magyarországon. A bővülésnek a 20–64 éves korcsoportban a 87, a 15–64 évesek körében a 77 százalékát adták a nők. A foglalkoztatás növekedése az eltelt évtizedben együtt járt azzal, hogy jelentősen csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők aránya, sőt a gyermekszegénység Európában máshol nem tapasztalt mértékben javult. Ráadásul ezekben az években a termékenységi ráta is nálunk emelkedett a legnagyobb mértékben. Az Eurostat szerint még 2022-ben is előreléptünk öt helyet, a termékenységi rátánk már a 6. legmagasabb az unióban annak ellenére, hogy tavalyelőtt nálunk is csökkent a születések száma – ám más EU-tagországoknál kisebb mértékben.