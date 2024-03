Nemrég még Donald Trumpot bűvölte el, most rangos kitüntetést kapott Mága Zoltán

Nyitókép: Mága Zoltán Facebook-oldala

Magyarország Érdemes Művésze címmel ismerték el Mága Zoltán munkásságát március 15-e alkalmából.

A kitüntetést a Pesti Vigadóban vehette át Csák János minisztertől és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkártól.

A Blikk felidézte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Mága Zoltán komoly kitüntetést kap: 2019-ben Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat adományozott neki.

Jótékonysági céra ajánlotta fel a díj összegét

Mága a díj átvétele után a lapnak azt nyilatkozta:

Magyarország Érdemes Művészének lenni nemcsak nagy megtiszteltetés, hanem felelősség is egyben.

Hálás vagyok mindazoknak, akik felterjesztettek a díjra, köszönöm a szakmai zsűrinek, valamint a zenésztársaimnak és a közönségnek is, hiszen ezt a rangos, művészeti díjat nélkülük nem vehettem volna át”.

„Célom, hogy továbbra is népszerűsítsem szerte a világban a magyar zenei kultúrát és támogassam a bajba jutott embertársainkat hazánkban és a határainkon túl egyaránt. Az 50 ÉV 50 KONCERT jótékonysági misszióm során a hátrányos helyzetű gyermekekre és a nevelőotthonban élő gyermekekre gondolva, a díjjal járó összeget felajánlom a támogatásukra” – jelentette ki.

Donald Trump is állva tapsolta meg

Az érdemes művész – aki jó barátságot ápol Orbán Viktorral is – nemrég a világsajtó figyelmét is felkeltette egy amerikai fellépése során. Év végén, New Yorkban, a Republikánus Klub évzáró gáláján Donald Trump, az Egyesült Államok egykori elnöke állva tapsolta meg az előadását. A produkció végén pedig magához intette a zenészt, és kezet is fogott vele.