Mazsihisz-elnök: Nagyra értékeljük a hazai vezetők Izrael és a zsidóság felé tett gesztusait

Nyitókép: Mazsihisz sajtó

***

A sajtó munkatársait fogadta Dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, illetve Dr. Frölich Róbert országos főrabbi. Az alkalom apropója az volt, hogy a Mazsihisz elnöke beszámoljon az Izraelben tett látogatásukról, és az Izrael-Hamász közti jelenlegi állapotokról.

Mint ismert: a magyar zsidóság legnagyobb vallási szervezetének vezetője múlt héten ötnapos látogatáson járt Izraelben, ahol megbeszélést folytatott az izraeli politikai élet számos meghatározó szereplőjével. Először Jichák Hercog államelnök fogadta jeruzsálemi rezidenciáján. Ezen a találkozón megbeszélést folytattak a Hamász ellen folytatott háborúról, és Magyarország, valamint a magyar zsidóság Izraelnek nyújtott segítségéről. Hercog elismerését fejezte ki azért, hogy Magyarország a nemzetközi diplomáciában következetesen kiáll Izrael érdekei mellett.

„A Hamász és Izrael között zajló háborús események már hónapok óta tartanak, és nem látni, mikor lesz vége.

Ez a konfliktus nem csupán helyi nézeteltérésekről szól, hanem a zsidó-keresztény kultúra eltörlésére irányul”

– fogalmazott Grósz Andor majd hozzátette: odakint azt tapasztalta, hogy tisztelik Magyarországot, és hálásak a magyar kormány erőfeszítéseiért, amelyeket a konfliktus kirobbanása óta tesz.

Izraeli úton a Mazsihisz vezetői

A Mazsihisz vezetője izraeli útja során megbeszéléseket folytatott Beni Ganzcal és Gideon Szaárral is, a hadikabinet két miniszterével. Mindketten hangsúlyozták a hadi helyzet összetettségét, főleg azt, hogy a gázai hadművelet mellett a libanoni Hezbollah milíciával szemben is védekezni kell, sőt, több mint százezer embert ki kellett telepíteni a Libanonhoz közeli településekről.

Grósz Andor beszámolt az áldozatokról, és arról a 132 túszról, akik közül 30-35 ember valószínűleg már nem él. Három olyan emberről tudnak, akik nem az ellenség tüze által haltak meg, és egy olyan személy is van, akiről nem tudnak semmit.

„Ezen kívül vannak olyan emberek, akik nem a Hamász fogságában vannak, hanem más terrorszervezetek – például az Iszlám Állam fogságában –,

de ami a legmegdöbbentőbb, magányszemélyek is tartanak fogva izraeli túszokat”

– jegyezte meg. A sérültek számát tekintve elmondta, nagyjából 15 ezerre tehető a sérültek, illetve a megcsonkítottak száma.

Vita a számok körül

Grósz azt is elmondta, hogy Palesztin oldalról nem tud pontos adatokkal szolgálni, ami az áldozatokat számát illeti, mert nem közöltek vele erről információkat. Közszájon az forog jelenleg, hogy körülbelül harmincezerre tehető a palesztin halottak száma, amelyről azonban érdemes kiemelni – s ebben a jelenlévő sajtóorgánumok képviselői is egyetértettek –, hogy ezek egy terrorista diktatúra által közölt számok, így érdemes fenntartásokkal közölni, nem pedig úgy,

ahogyan azt a nyugati fősodor teszi, amely kritika nélkül veszi át a Hamásztól származó ellenőrizetlen adatokat.

E téma kapcsán egy kisebb – konstruktív – vita is kialakult a jelenlévők között, ám mindenki higgadtan kezelte a helyzetet, és megegyezés született abban, hogy a magyar sajtó összességében véve példaértékűen tájékoztat a konfliktusról.

„Én nem vitatom a szóban forgó számokat, de a forrásokat fenntartásokkal kell kezelni, nem beszélve arról, hogy ha valaki elkezd egy háborút, megöl ártatlan embereket, annak a legelejétől fogva számolnia kellett az emberveszteséggel” – szögezte le Grósz. Hozzátette: „Az, hogy ártatlan emberek halnak meg, tragédia. Ezt orvosként is mondhatom. Nincs értelme a számháborúnak, hiszen egyetlen emberélet is szörnyű veszteség.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nem Izrael kezdte a háborút,

akik ezt elindították, számolniuk kellett ezzel”. Grósz ennek kapcsán kiemelte, hogy az izraeli hadsereg minden háborús szabályt betart, s minden esetben figyelmezteti a gázai lakosságot a támadások, bombázások indítása előtt, hogy a lehető legkevesebb legyen civil áldozatok száma.

Kórházak bombázása

A hírekben felröppenő kórház-bombázások kapcsán Grósz úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy Izraelre akarták fogni a támadásokat,

azóta kiderült, hogy azokat egy iszlamista dzsihád követte el.

Kardos Péter főrabbi, Holokauszt-túlélő ezen a ponton rávilágított: azt is fontos megjegyezni, hogy Egyiptom nem engedi be a Gázából érkező menekülteket.

A Mazsihisz vezetője ezután arra is kitért, hogy az eddigi tárgyalások – Párizsban és Kairóban – eredménytelenek voltak. Grósz Andor arról is mesélt, hogy ellátogatott a gázai határ melletti Beeri kibucba, és kifejezte együttérzését az egyik legtöbbet szenvedett közösséggel, amelyet korábban már többféleképpen is támogatott a magyar zsidó szervezet. Beeriben pedig átadta a Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség gyűjtéséből befolyt adományt.

Azokat a híreket, hogy a Gázai-övezetben humanitárius katasztrófa van jelenleg, és az adományok nem jutnak el az érintettekhez, úgy kommentálta, hogy ez nem Izrael hibája, majd néhány ponton bírálta az ENSZ lépéseit is.

Magyarországi zsidók helyzete

A hazai zsidóság kapcsán a zsidó vallási vezető hangsúlyozta:

Magyarországon a zsidók jelenleg békében élnek a kormány zéró toleranciájának köszönhetően, amely nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul.

„Nagyra értékeljük a hazai vezetők Izrael és a zsidóság felé tett gesztusait. Van most a világban egy rasszista, antiszemita hullám, ami hála Istennek, még nem érte el Magyarországot, de a környező európai országokban már sorra történnek atrocitások” – mondta el ennek kapcsán.

Grósz kitért arra is, hogy október hetedike után a különböző magyarországi zsidó felekezetek vezetői megegyeztek abban, hogy a Hamász ellen folyó háború idejére félreteszik a meglévő nézetkülönbségeket.

Frölich Róbert főrabbi az EMIH és Mazsihisz közti jelenlegi kapcsolatról elmondta, végre sikerült elsimítani a konfliktusokat,