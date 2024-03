Március 15-én 18:48-kor vetítik a mozik a Petőfi-filmet

A filmet március 15-én kezdik vetíteni. A producer, Rákay Philip most arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a Cinema Cityk – a film készítőinek kérésére – 18:48-as időpontokban is levetítik az alkotást, ezzel is tisztelegve Petőfi Sándor és a Márciusi Ifjak emléke előtt.

Nyitókép: You Tube