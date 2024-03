Isten a történelemben

Történelemteológia – mostanában ritka dolog az ilyesmi. A történelmet események sorozatának tekintjük, és még a történelem filozófiájára is gyanúsan tekintünk, nemhogy a történelem esetleges teológiájára. Pedig izgalmas kérdés, hogy a kinyilatkoztatás fényénél mit mondhatunk a történelem értelméről, esetleges irányáról, leendő végéről, természetéről és folyásáról.

Schütz Antal piarista szerzetes 1934-es kötetében, amelyet most újra meg­jelentetett a Jel Kiadó, a két évvel korábbi tíz egyetemi előadását fogta egybe. Ezekben áttekintette, hogy keresztényként miként érdemes értelmeznünk a történelmet. A tíz előadást három csoportra osztotta: A történelemből Istenhez; Isten mint a történelem kulcsa; Istennel a történelembe. Az első rész tulajdonképpen történelemalapú Isten-bizonyítás, s most nem is időznénk itt sokat.