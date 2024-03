Ezt tudni eddig a börgöndi légi tragédiával kapcsolatban

Ismertetése szerint a T-28 Troyan amerikai gyakorló-kiképző repülőgép, amivel lezuhantak, korábban az amerikai hadsereg soraiban teljesített szolgálatot és a vietnámi háborúban is használtak. Mint fentebb is jeleztük, a balesetben többen is megsérültek, egy család az autójából nézte a repülőnapot, a gép pont melléjük csapódott be. A szülők és a velük lévő gyermek is súlyosan megsérült, a 9 éves gyermeket többször műteni kellett, ám a baleset utáni héten felébresztették az altatásból.

Madas László igazságügyi légi üzemeltetési szakértő az elsők között szólalt meg a baleset után és bár jelezte, korai kijelenteni, hogy pontosan mi okozhatta a tragédiát, ám nagyobb a valószínűsége az emberi hibának, mint a műszakinak. A vizsgálatok végére erre is fény fog derülni.

Elképzelhető, hogy a beviteli sebesség nem volt elegendő az emelkedési szakasz után, de biztosat csak a roncsok megvizsgálása után lehet mondani”

– fogalmazott.