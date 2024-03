Kampányt sejt a baloldali polgármester a háttérben, csúszhatnak az iskolafelújítások?

Horváth Csabát ugyanakkor kormányoldalról is kritizálják. „Nem elég, hogy nem fogadták el a 3,5 milliárd forintos támogatást, most még azt is meg akarják akadályozni Horváth Csabáék, hogy 11 iskolaudvar felújítása időben elkészüljön” – mondta a Metropolnak Borbély Ádám. (Az MSZP-s politikus reakcióját lentebb olvashatják.)

A kormánypárti önkormányzati képviselő, polgármesterjelölt úgy értékelt, a kerületi baloldal ezúttal is „éhes” volt, emiatt szalasztott el többmilliárdos támogatást,

s most politikai okokból elgáncsolná az iskolaudvarok felújítását is.

Újabb baloldali Zugló-gate: miről is van szó?

Mint az a cikkből kiderült, zajlik a kiemelt kormányzati negyed projekt a Bosnyák téren, az építkező cég pedig 3,5 milliárd forint értékben tett vállalásokat, többek között megígérve, az önkormányzattal egyeztetve, hogy a Rákos-patak környékét rendbe fogják tenni.

Azt is írták, a baloldali vezetésű önkormányzat menet közben megváltoztatta igényét, az összeget inkább pénzben kérte, elutasítva a cég korábbi vállalásait. (A polgármester ezt máshogy látja.) Borbély ennek nyomán megemlítette, mivel kiemelt kormányhatározattal épül a Bosnyák téri kormányzati negyed, így érdemes tisztában lenni azzal, hogy a cég számára nem kötelező az önkormányzattal való megegyezés. „Akár el is tekinthet a támogatástól, és pont ez történt. Zuglónak nulla forinttal sikerült felállnia a tárgyalóasztaltól” – fogalmazott, hozzátéve,

hogy azzal próbálta visszahozni a támogatást a zuglóiak számára, hogy 11 darab körzetes általános iskola udvarának felújításáról egyezett meg a kivitelező cég vezetőjével.

Állítása szerint az intézményvezetők és minden szereplő üdvözölte a kezdeményezést.

Portálunk ennek nyomán felkereste a területileg illetékes tankerületet, támogatják-e az iskolaudvarok felújítását. Mint írták, egy gazdasági társaság azzal a szándékkal kereste meg a Közép-Pesti Tankerületi Központot, hogy tizenegy zuglói, állami fenntartású általános iskolához tartozó udvart kívánna felújítani. A felújítást két ütemben kívánják megvalósítani: hat iskolai udvar rekonstrukciójára a tavasszal, öt terület rendezésére pedig a nyári hónapokban kerülhet sor. „Az érintett iskolák közösségei nagy örömmel fogadták a felajánlást, bízunk abban, hogy a munkák a lehető legrövidebb időn belül megkezdődhetnek.”

Csakhogy a Metropol azt írta, amikor a projekt eljutott oda, hogy a kivitelezések megkezdődhessenek, Horváth Csaba polgármester levelet írt. Borbély szerint ebből az derült ki, hogy a szocialista polgármester támogatja ugyan az elképzelést, de csak úgy, ha nyáron végzik a kivitelezést.

E mögött a kormánypártok polgármesterjelöltje szerint az állhat, hogy a június 9-i önkormányzati voksolások előtt egyetlen iskolaudvar se legyen átadva. „Hiszen ez saját alkalmatlanságának a bizonyítványa.”

Borbély később megjegyezte, a baloldali polgármester kérése azért is abszurd, mert az építőipari kapacitásokat figyelembe véve eleve két ütemben újítanák meg az iskolaudvarokat (erről írt lapunknak a tankerület); de ha még nyáron is kezdik el az első ütemet, a második minden bizonnyal őszre csúszna.

Horváth józan észről, jogi procedúráról beszélt az iskolaudvarok felújítása kapcsán

Nem így látja a kialakult helyzetet az MSZP-s városvezető. Horváth Csaba a Mandinernek hangsúlyozta, azért javasolta, hogy ne most, hanem később kezdődjenek meg a munkálatok – amelyeket személyesen támogat, mi több, a képviselő-testület megítélése szerint ugyanígy járna el –, mert a terheltség a tanév végén csökken. Akkor lehet úgy a munkákat időzíteni, hogy a lehető legkevesebb zavart és fennakadást okozzák. Ezt diktálja a józan ész.

Ha nem lenne kampányidőszak, senkinek sem jutna eszébe, hogy az iskolai időszak kellős közepén gyerekektől úgymond területet elvenni, s egy balesetveszélyes építési környezetnek kitenni őket”

– fogalmazott.

A szocialista politikus felhívta a figyelmet, az önkormányzat és a tankerület között fennálló vagyonkezelési szerződés alapján ha utóbbi bármilyen értéknövelő beruházást kíván végrehajtani, akkor előzetesen annak műszaki tartalmát, a hozzákapcsolódó engedélyeket az önkormányzathoz be kell nyújtania. „Nálunk az illetékes osztályok ezt megvizsgálják, s ezt követően adják ki a tulajdonosi hozzájárulást.” Ilyen tervek azonban nem érkeztek be hozzájuk (pusztán tájékoztatás), tulajdonosi hozzájárulást nem kértek, állította.

A Közép-Pesti Tankerületi Központtól viszont azt az információt kaptuk, idéznénk, hogy „a rekonstrukcióra vonatkozó műszaki információkat, műleírásokat, a beépített eszközökre vonatkozó információkat a tulajdonos önkormányzat részére” megküldték.



Mindazonáltal örömmel fogadták, hogy a polgármester nem látja akadályát a zuglói iskolaudvarokat érintő felújítási munkálatok megindításának.

A városvezető úgy értékelt, van egy marketingfolyamat Borbély részéről, ami nem találkozik a jogi procedúrával. „Az, hogy szerencsétlen tankerületen politikai nyomást gyakorolnak a kormányzati oldalról, hogy ne foglalkozzon a szükséges tervek elkészítésével, ez egy másik történet, ettől függetlenül mindenkinek be kell tartani a jogszabályokat, törvényeket. Akár kormány, akár nem kormánypárti az illető” – fűzte hozzá.

Horváth Csaba szerint ez okozza a véleménykülönbséget a felek között

Szintén érdeklődtünk arról a 3,5 milliárdról, amit a fideszes Borbély Ádám felhozott. Horváth Csaba azt mondta, az önkormányzat követelése és a vállalkozó közötti tárgyalások alapja egy 2006-os előzményszerződésen alapszik. Az akkori városvezetés pályázat útján eladta a Bosnyák tér közelében található területet. Ám a szerződésben rögzítették, milyen fejlesztéseket kell majd megvalósítania a beruházónak. Sok minden megváltozott azóta – folytatta a szocialista polgármester –, de beazonosíthatóak, hogy mik voltak az önkormányzat infrastrukturális fejlesztési és egyéb feltételei.

Ennek egy részénél tette azt az ajánlatot a vállalkozó, hogy pénzre váltanák kötelezettségüket.

„Konkrétan egy 200 férőhelyes parkoló garázsról van szó. Ezt akarták nekünk megépíteni. De mivel elhúzódik a XIV. kerület és a főváros által közösen tervezett új piac létrehozása (hogy tudniillik az mikor jut el a megvalósítás fázisába – a szerk.), ezért tették azt az írásos ajánlatot, hogy napi értéken meghatározzák a garázs építését, s azt kifizetik az önkormányzatnak. Itt van véleménykülönbség a felek között. Általuk 3, az önkormányzat által 3,5 milliárdra taksált összeg a meg nem valósuló beruházások ellenértéke” – fogalmazott portálunknak, jelezve, hogy nekik szerződéses követelésük van a megvalósítandó beruházásokra, s azok árát árazzák, amiket a vállalkozó nem valósít meg.