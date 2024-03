„A társadalom akár hét százaléka is ikerpárokból állhatna, ha minden ikerbaba megszületne” – kutató a Mandinernek

Métneki Júlia és Prof. Dr. Czeizel Endre az 1970-es, 1980-as években tették világhírűvé a magyarországi ikerkutatást. Három különböző ikerregisztert vezettek, a rendszerváltás idején azonban abbahagyták az ezzel kapcsolatos kutatásokat. A 2010-es években a már említett Tárnoki fivérek – Ádám és Dávid, akik radiológusként dolgoznak – élesztették ezt újjá. Egy ikeradatbázis építését célozták meg ezzel. Mintegy 170 ezer embert kerestek fel a Belügyminisztérium adatai alapján főként orvosi és genetikai kutatások céljából. Magyarországon egyes becslések szerint megközelítőleg 260-320 ezer főnek van ikerkötődése.

Milyen ikerrekordereket tartanak nyilván Magyarországon? Milyen a nemek közötti megoszlás?

Statisztikai feljegyzésekből tudjuk, hogy először 1933-ban születtek ötösikrek, akik életben is maradtak, majd 1983-ból és 1987-ből származnak ugyancsak ötösikrekről adatok. Egyébként érdekesség, hogy

ha a „szimpla” terhességek számát nézzük, akkor szinte minden országban több kisfiú születik, mint kislány, ugyanakkor az ikrek esetében ez a szám kiegyenlítettebb.

Valamivel magasabb a lányok aránya. Ha megnéznénk a magyar, úgynevezett kismintás kutatásokat, akkor azokból kiderülne, hogy az ikrek egyharmada egypetéjű, kétharmada kétpetéjű, és tíz ikerpárból kettő vagy három kétpetéjű és fiú-lány páros lenne. De utóbbi is inkább óvatos becslés.

Pári András, a KINCS kutatási vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje. Fotó: KINCS-sajtó

Milyen az ikerpárok megítélése idehaza? Hogy érzik magukat az ikerpárok a mindennapok során?

A nemrég megjelent Társadalomtudományi ikerkutatások (2023) című tanulmánykötetben két fejezetet is szenteltünk ennek a kérdésnek. Arra igyekeztünk választ találni, hogy milyen az ikrek szocializációja, miként tekint rájuk a társadalom, és mindezt ők hogy élik meg. Kiderült, hogy az egypetéjűeket különleges testvérpárosnak tartják, sokan meg sem tudják őket különböztetni, hiszen nem ritkán olyanok, mint két tojás. Az iskolában rendszeres összekeverik őket, ezt pedig gyerekkorukban időnként ki is használják, nem ritkán egymás helyett felelnek, megzavarva ezzel a pedagógusokat is.

Érdekes, hogy az egypetéjű ikrek sokszor vezető szerepet töltenek be az osztályközösségben, felnéznek rájuk a társaik.

2012-ben végeztünk egy ikerfelmérést. Ötszáz ikres édesanyát kérdeztünk meg, hogy miként élik meg ezt a helyzetet. Érdekes volt, hogy 47 százalékuk azt nyilatkozta, hogy ez számukra is különleges, és igen gyakran különleges személyként tekintenek rájuk. Bár összességében kijelenthető, hogy a magyar társadalomban sem pozitív, sem negatív megbélyegzés nem létezik az ikrekkel kapcsolatban, de

egyfajta csodálat tapasztalható az ikres édesanyákkal szemben.

Mengele emberkísérletei – az ikerkutatások sötét lapja Adolf Hitler nem csak világuralomra tört, de célul tűzte ki az elnyomott és leigázott népek sterilizálását is, a keletkező űrt pedig mesterségesen létrehozott, felsőbbrendű árja fajjal kívánta betölteni. A nácik arra próbáltak megoldást találni, hogy miként növelhetik a német nők fogamzóképességét. Joseph Mengele számára ezen elképzelés megvalósulásának kulcsa minden jel szerint az ikerszülésekben rejlett. Az auschwitzi haláltábor ideális kísérleti laboratóriumot nyújtott a náci orvosok számára – írta a National Geographic. Mengele könyörtelen kísérletek sorozatait végezte el, csak hogy megfejthesse az ikerfejlődés titkát. A feljegyzések szerint ezek a kísérletek az ikerfogamzásokra irányuló mesterséges megtermékenyítésektől, a gyakran végzetes vérátömlesztéseken át olyan placenta-vizsgálatokig terjedtek, amelyek érdekében nyíltan feláldozták a terhes nőket és az ikerpárokat is. A Halál Angyalaként is emlegetett orvos számára a reprodukciós rejtély megfejtése csupán idő kérdésének tűnt. Az egyetlen tényező, ami romba dönthette terveit, az a háború elvesztése volt.

Sokat hallani fantomikrekről. Mit takar ez a fogalom pontosan?

Ugyancsak tudományosan bizonyított, hogy akár kétszer ennyi is lehetne az ikernépesség, ha minden ikermagzat életben maradna, és nem szívódna fel a terhesség általában kezdeti időszakában.

Így a társadalom akár 6-7 százaléka is ikerpárokból állhatna.

A fantomikrek léte mind az anyára, mind a megszülető gyermekre kihat pszichésen. Több olyan személy számolt be nekem arról, aki tudta, hogy nem egyedül kezdte az életét anyaméhben, hogy gyakran egy-egy feladatot úgy oldanak meg, hogy két vagy háromféle képpen is „lefuttatják” magukban. Mintha a meg nem született testvérük megoldási javaslatát is végigvinnék. Ez is egyfajta ikerkötődésre utal. Ez a téma a tengerentúlon több kutatót is foglalkoztat.

Az ikrek esetében egyébként még napjainkban is magas a csecsemőhalálozások száma.

Az orvostudománynak úgy vélem, hogy érdemes lenne ezzel jobban foglalkoznia, hogy mi áll ennek a hátterében. Hogyan küszöbölhetők ki azok a betegségek, amelyek miatt sok ikerpár egyik tagja távozik idő előtt.