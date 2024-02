„Pedofiloknak nincs mentség, nincs bocsánat, nincs kegyelem

A magyar jobboldal mindig is konzekvensen kiállt a gyermekek védelme mellett. Ebből következett a gyermekvédelmi törvény és népszavazás, a genderpropaganda elutasítása és az azzal szorosan összefüggő pedofil bűncselekmények súlyosabb büntetése – és ebből következik most az is, hogy az Alaptörvény úgy módosul: a kiskorú gyermekekkel szemben elkövetett bármilyen (!) bűncselekmény esetén az elkövető nem kaphat a köztársasági elnöktől kegyelmet. Nekem is van két kisgyerekem, de nem csak én értek szerintem ezzel egyet: a pedofíliára nincs mentség, a pedofiloknak pedig nincs bocsánat, nincs kegyelem – ez a közakarat.