Orbán Kálmán Olgának: 2010-ben 81-en voltak börtönben pedofília miatt, 2024-ben 683-an, miről beszélnek?

Hétfőn este is folytatódott az Országgyűlés rendkívül sűrű ülésnapja, méghozzá az azonnali kérdések órájával.

Nem meglepő módon az ellenzéki képviselők Orbán Viktort vették össztűz alá.

„Kérdezem hát miniszterelnök urat, meddig nézi még hülyének az embereket? Meddig érnek a pedofilhálózat szálai, mi volt az ön személyes szerepe a pedofilsegítő kegyelmében?” – tette fel a kérdést elsőként a DK-s Kálmán Olga.

„A provokatív megjegyzéseket visszautasítom. A kormány számára sosem volt kérdés a pedofília ügye, a kormány mindig is mindent megtett annak érdekében, hogy megvédje a gyermekeket. A kormánynál és nálam is pedofiloknak nem volt, nincs és nem is lesz kegyelem” – érkezett a kormányfő válasza, aki

arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal nevezte ki a bicskei gyermekotthon élére az igazgatót, és „önök tartották ott”. A vizsgálat 2011-ben még nem vezetett eredményre, ennek a feldolgozása tanulságos lesz, „de nem adtuk fel, mert 2016-ban ismét eljárást indítottunk, ami eredményre vezetett”.

„Önök hol voltak húsz évig, ha nekünk kellett eltakarítani azt, amit itt hagytak?” – kérdezte a Gyurcsány-párt képviselőjétől Orbán Viktor.

Kálmán Olga válaszában azt mondta Orbánnak, hogy „ön az egyik legmocskosabb bűn elkövetőjét védi”. Orbán Viktor leszögezte, az érintettek lemondtak, a kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni, majd feltette a kérdést: „Tudják-e 2010-ben hány pedofilbűnöző volt börtönben? 81, míg 2024-ben ez a szám 663, miről beszélnek?”.

Orbán felidézte azt is, hogy az ellenzék nem támogatta a pedofil-nyilvántartás létrehozását, a pedofil gyermekpornográfia elleni javaslatukat és azt sem, hogy a szexuális bűncselekmények nem évülhetnek el, illetve hogy a pedofilok neveléssel kapcsolatos munkát se végezhessenek.

„A baloldali kormányok megengedték, hogy több mint ötszáz pedofil járjon szabadon Magyarországon, ők rejtegették a pedofilokat, elég gond a megörökölt istálló kitakarítása a jelenlegi kormánynak” – mondta a kormányfő.

Hozzátette, 2010 óta születtek intézkedések, ezért a magyar gyermekvédelmi rendszer támogatása négyszer akkora, mint a baloldali kormányzás idején volt, és jóval magasabbak a fizetések, bár még nem elég magasak. „Nem a pedofilokat rejtegető baloldalban kell megbízni” – mondta Orbán Viktor.

A következő kérdező az MSZP-s Tóth Bertalan volt, akinek kérdésére Orbán leszögezte: A kormány nem tárgyalta K. Endre kegyelmi kérvényét, mert ha tárgyalta volna, nem lett volna kegyelmi ügy.

Orbán Viktor a jobbikos Ander Balázsnak azt válaszolta, hogy a jobboldali kormány hozott létre áldozatsegítő központokat az országban. „Minden szigorítást megfontolunk. A belügyminiszter utasítást kapott arra, hogy minden intézményvezetőt át kell világítani. Lesznek új szabályok, amelyek a vizsgálat szempontjait szabják meg” – tette hozzá. Viszonválaszában a kormányfő azt is elmondta, hogy a 2010-es kormányváltás óta a négyszeresére nőtt a gyermekvédelmi intézmények támogatása.

