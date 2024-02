„NA, ÉS AKKOR MI VAN, HA LEMONDOTT NOVÁK KATALIN MEG VARGA JUDIT?

Semmi! Nagyon butának kell lenni ahhoz, hogy valaki azt higgye, Orbán Viktor akár tíz percet is szán arra, hogy felülvizsgálja személyzeti politikáját. Schmitt Pál után egyértelmű volt, hogy hasonló típusú embert képzel a köztársasági elnöki pozícióba. Számára elképzelhetetlen lett volna egy Sólyom László vagy Mádl Ferenc típusú, tudományos háttérrel rendelkező államfő. Ő biztosra ment Áder Jánossal, aztán Novák Katalinnal is. Nincs mese, jönnie kell Menczer Tamásnak!

(Ágnes: ,»Az a durva, hogy simán befuthat a Menczer!«)

Komolyra fordítva a szót, úgy tudom, L. Simon László ráér, ha éppen nem ír megint pornográf verseket.

Ágnes:

-Egyébként a Novák mire várt eddig? És ahogy a Schmitt Pál, ő is kap majd villát, sofőrt, titkárságot?

Novák, illetve hoppá, Orbán Viktor a legfrissebb felmérési eredményekre várt, amelyeket én ugyan nem ismerek, de biztosan azt bizonyították, hogy még a Fidesz-hívőknél is kiverte a biztosítékot a kegyelmi ügy. Novák Katalin nyilván megkap mindent, amit Schmitt Pál is kapott.

Ágnes még azt is kérdezte, hogy miért nem mond le az, aki ,»rábeszélte« Novákot arra, hogy végrehajtási kegyelmet adjon a pedofil főnökét elképesztő módon támogató pszichológus-pedagógusnak. Nyilván azért, mert nem feltétlenül van fontos beosztása az illetőnek a Fideszben, illetve Orbán Viktor környékén elég sokan vannak, akik pozíció nélkül is intézik az ügyeket. Feltűnik előttem Kocsis Máté, Lázár János, no meg persze Rogán Antal figurája, de egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy végül lesz egy felmérés arról, hogy talán mégis Kubatov Gábor volna a megfelelő elnök. Ő a Fradit is el tudja vezetni, miért ne bírna az országgal?!

Orbán jelöltjei: Menczer Tamás, L. Simon László, Kubatov Gábor.”

***