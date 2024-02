Most, hogy zuhan az infláció, megindult a harc a vásárlókért az áruházak között, de mi a legolcsóbb?

Bár nem jellemző, hogy ilyen elő szokott fordulni, ám a boltokat járva azért észrevehető, hogy számos olyan élelmiszer van a polcokon, amelyeknek az ára jóval mérsékeltebb, mint hónapokkal ezelőtt. Csak a példának okáért a KSH adatai szerint a trappista sajt tömbjének kilónkénti ára 2024. januárjában 2950 forint volt átlagosan, ez az adat pont tavaly januárban volt a legmagasabb, akkor 4650 forint volt ugyanennyi termék.

Ugyancsak mérséklődött a tojás ára is, most 10 darab belőle 750 forintba kerül átlagosan a statisztikai hivatal adatai alapján, ez 2022 novemberében már az ezret súrolta. Örülhetnek a nagy tejfogyasztók is, hiszen a 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL tej januárban átlagosan literje 457 forint volt, míg tetőzésekor, tavaly januárban 562. Hozzá kell tenni természetesen, hogy több termék árstopos volt ezek közül egy éve még.

Hol vannak már azok az idők, mikor kétszámjegyű volt az infláció

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint januárban a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg a múlt év utolsó hónapjához viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Az infláció elleni küzdelem sikerességéhez persze hozzájárul az is, hogy a forint erősebb, mint egy éve, mert míg tavaly az év első hónapjában 390-400 forint között mozgott, addig ez most 377 és 390 között szerepel. Ez természetesen jól jön a külföldről behozott árunál vagy alapanyagnál, hiszen a vásárláshoz szükséges devizáért kevesebb forintot kell váltani.

Berúgta az ajtót az egyik

A szokás szerint a Lidl volt az, amelyik elsőként jelentette be, mekkora árcsökkentési stratégiával próbálja megnyerni a vásárlókat. A német diszkontlánc január második felében adta hírül, hogy február elejétől mérsékli a fogyasztói árakat: a cég tájékoztatása szerint tavaly ilyenkor ők voltak az elsők, akik árcsökkentési programot hirdettek meg. A hivatalos közlésük szerint az idén is céljuk az élelmiszer-infláció letörése, ez alapján pedig tartósan mérséklik több tej és tejtermék, fagyasztott gyümölcs és zöldség, valamint tisztálkodási termék árát is.

A Lidl összesen 50 termék olcsóbbá tételét jelentette be, a tájékoztatásuk szerint akár 40 százalékkal is mérsékelhetik bizonyos termékek polcokon szereplő árait.

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője a Világgazdaságnak idén januárban úgy fogalmazott, hogy a tavaly január óta tartó árcsökkentési intézkedéseikkel hozzájárultunk a magyar háztartások kiadásainak mérsékléséhez.

Utánajártunk, mindenki csökkent-e

Megkérdeztük a legnagyobb hazai áruházakat, ők is csatlakoznak-e német konkurenciához és megpróbálják-e magukhoz csalogatni a vásárlókat azzal, hogy nekilátnak csökkenteni az árakat. A Penny lapunkkal azt közölte, hogy folyamatos tárgyalásokat végeznek a beszállítókkal annak érdekében, hogy hétről-hétre egyre több termék esetében, egyre kedvezőbb árakat adhassanak vásárlóiknak. Megjegyezték, hogy az akciós újságukban több kategóriában is olcsóbbak a termékeink, mint a tavalyi évben, és a Lidl-höz hasonlóan akár 40 százalékkal mérsékeltebb az ár, mint egy éve.

Arra a kérdésre, ők milyen módszerekkel próbálják megnyerni a vásárlókat, a Penny azt válaszolta, hogy új hűségprogramot indítottak, aminek köszönhetően akár 60 százalékot is megtakaríthatnak a vásárlók.

Hasonló stratégián van a Spar is, amely lapunkkal közölte, hogy bár az infláció és a jelenlegi gazdasági helyzet igencsak megterheli a vásárlók pénztárcáját, a SPAR Magyarország már korábban rögzítette háromszáz közkedvelt termék árát az Árstop Extra Promóció keretein belül, melyet 2024. március 31-ig meghosszabbítottak. Kiemelték, hogy az üzletekben számos árucikk esetében akár 20-40 százalékos árcsökkentést is tapasztalhatnak a fogyasztók, ami része a hazai üzletlánc akciós stratégiájának.

A kedvező árú termékek palettája széles: a SPAR és INTERSPAR áruházakban közel ezer árucikk tartozik január első napjaitól a kedvezményes termékek közé”

– fogalmaztak, majd úgy folytatták, hogy a hetente csökkenő árakon túl az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítenek abban, hogy a vásárló kevesebbet fizessen a kasszáknál.

A Tesco kommunikációs osztálya a Mandinernek küldött válaszában azt írta, hogy a tapasztalataik alapján a tartósan magas infláció hatására a vásárlók elkezdték még inkább keresni az akciókat, hűségprogramokat, kuponokat, applikációkat és minden olyan lehetőséget, amin pénzt lehet megtakarítani a vásárlásoknál. Elmondták többek között azt is, hogy tavaly nyáron készítettek egy felmérést, amely szerint a válaszadók 40 százalékának kosarában fele részt akciós termékek vannak, ami náluk javarészt a Clubcard akciókból jön.

A magyar vásárlóknak tehát tartósan alacsony árakra és olyan exkluzív vásárlási kedvezményekre van szükségük, amelyekkel optimalizálni tudják háztartási kiadásaikat”

– fogalmaztak.

Kiemelték, hogy az Árgarancia programban a Tesco mintegy hatszáz alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartja tartósan alacsonyan, és folyamatosan ellenőrzi azokat. Leszögezték: ha pedig a vásárló mégis olcsóbban találná meg valahol az árgaranciás termékeket, a Tesco visszafizeti az árkülönbözetet.

Ezt lépi a legnagyobb ellenfél

Évek óta a legélesebb versengés a két német diszkont, az Aldi és a Lidl között zajlik, előbbi úgy reagált a konkurenciájának lépésére, hogy minden lehetőséget megragadnak a költségcsökkentésre, folyamatosan keresik az olcsóbb beszerzési forrásokat és újratárgyalják a meglévő beszállítói szerződéseit. Az Aldi sajtóosztálya lapunkkal közölte, hogy a vállalat bízik az inflációcsökkenés vásárlásokra gyakorolt pozitív hatásában, és számos intézkedést hoznak annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók azonnal részesüljenek a beszerzési piacon elért kedvezményekből, és minél több terméket vásárolhassanak meg a korábbinál olcsóbban.

Az elért előnyöket vásárlói számára árcsökkentés formájában adja tovább, 2023-ban az ALDI nyolc alkalommal is tartósan csökkentette árait, hogy ennek köszönhetően is olcsóbb legyen a magyar családok számára a bevásárlás”

– jelentették ki.

Mint írták, a tartós árcsökkentések, a széles saját márkás termékkínálat és a hetente megújuló, akár 140 terméket felölelő akciók mellett az áruházlánc számos egyéb lehetőséget kínál a spórolásra, legyen szó élelmiszerekről vagy non-food termékekről.

Kérdéseinket elküldtük az CBA és az Auchan sajtóosztályának is, ám onnan nem érkezett válasz, amennyiben ebben változás történik, frissítjük a cikkünket.

