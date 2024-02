Megint nem tud megállapodni az ellenzék, ezúttal az államfőjelöltről

Ahogy a Mandineren is folyamatosan beszámolunk róla, egymás után bukkannak fel nevek az ellenzéki pártoktól, hogy kit is látnának szívesen az államfői székben. Az elmúlt napokban több párt is bedobott egy-egy lehetséges nevet, azonban egyelőre úgy tűnik, nem lesz közös ellenzéki jelölt, legalábbis a felröppenő nyilatkozatok erre engednek következtetni.

A jelöltek

Mint megírtuk, a Mi Hazánk Mozgalom Csath Magdolna közgazdászt, egyetemi tanárt nevezte meg. Novák Katalin szombati lemondása után a Mi Hazánk bejelentette köztársasági elnökjelöltjét:

Dr. Csath Magdolna professzort, közgazdászt, egyetemi tanárt jelölik a posztra.

Mint írják, „személyével egy pártok felett álló, életpályájával már bizonyított köztársasági elnöke lenne Magyarországnak”, ezért bíznak abban, hogy professzor asszony jelölését más pártok is támogatni fogják.

A 80 éves Csath Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, korábban a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozattal is kitüntették, a 2002-es országgyűlési választásokon a MIÉP jelöltje volt.