Lemondott Novák Katalin, pár száz tüntető mégis a Sándor-palotához vonult

A Momentum Mozgalom már Novák Katalin köztársasági elnök lemondása előtt tüntetést hirdetett szombatra is a Sándor-palotához, ahova a bejelentés után érkeztek a demonstrálók. Az előzetes tervek szerint beszédet mondott Hodász András volt katolikus pap, valamint Donáth Anna, a Momentum elnöke. A 24.hu beszámolója szerint pár százan lehetnek.

Az Index tudósítása szerint Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy

pártja kezdeményezi a közvetlen államfőválasztást,

„mert a Fidesz által jelölt köztársasági elnökök sorra megbuknak – morálisan és politikailag is”.

Továbbra is magyarázatot várnak Orbán Viktortól

Donáth Anna, a párt vezetője felszólálásában azt mondta, a lemondások azt üzenik, „igenis van ráhatásunk arra, hogy mi történik Magyarországon. Igenis félnek az emberek dühétől”.

A Momentum elnöke úgy látja, Novák Katalin nem azért mondott le, mert „megszólalt a lelkiismerete, hanem mert a Karmelitából ráparancsoltak.

Novák megpróbált amögé is bújni, hogy milyen nehéz nőként a politikában.

Valóban nehéz, de nem azért, amit ő mond. Ő nem nőként, emberként volt képtelen megőrizni az integritását. Ennek az országnak szüksége van erős női politikusokra” – hangsúlyozta Donáth.

Az ellenzéki politikus végül azt is kijelentette, „Orbán Viktor most két nő szoknyája mögé bújt, de továbbra is magyarázattal tartozik”.

