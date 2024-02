Kubatov Magyar Péterről: „Mindig is egy futballistafeleség volt” (VIDEÓ)

Kubatov Gábor volt a Blikk Talk! című politikai-közéleti műsor legutóbbi vendége. A Fidesz pártigazgatója a Ferencváros jövőbeli kihívásairól, a következő köztársasági elnök kiválasztásáról, és Varga Judit korábbi férjéről, Magyar Péterről is elmondta a véleményét, akitől mostanság hangos a sajtó.

Arra kérdésre, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök, Kubatov Gábor azt mondta, hogy nem figyeli a pletykákat, ugyanis ezzel kapcsolatban az elnökség szokott előterjesztés tenni, majd a frakció megvitatja azt. Azért sem érdemes már most ezen lamentálni, mert a tapasztalatok szerint a frakció nagyon sok körön keresztül fogja azt végiggondolni. „És szerintem aludni is muszáj majd egyet rá. Ez komoly feladat, végül is nem a 2-es portást választjuk meg” – tette hozzá.