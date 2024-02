Kormányinfó: Brüsszelben változás kell!

„Elemezte a kormány az EU-s helyzetet” – mondta Gulyás Gergely. Leszögezte: van egy nézőpontbeli különbség a tagállamok többsége és Magyarország között.

Hazánk ugyan nincs egyedül, de egyetlenként emeli fel szavát a háború ellen, mert, mint azt Gulyás mondta, az nem jelent megoldást semmire.

Ennek ellenére közös álláspont kialakítása lehetséges, ezért is szavazta meg Magyarország azokat az Oroszország elleni szankciókat, amelyek nem érintettek magyar érdeket.

A nézetkülönbség eddig kezelhető volt, de most nem ezek kezelésére, hanem Magyarország elleni zsarolásra helyezi a hangsúlyt az EU.

„Éppen ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelben változás kell” – jelentette ki Gulyás, hozzátéve hogy erre a legjobb alkalom a június 9-i EP-választás lesz.

A miniszter hozzátette: Orbán Viktor folyamatosan egyeztet kollégáival, de egyáltalán nem biztos, hogy megegyezésre tudnak jutni.

Bővebb beszámolót majd a kormányfő fog tartani a napokban.

Gulyás arról is beszélt, hogy 140 ezer tanár kapta meg a béremelésről szóló okiratot. Az állami fenntartású iskolák tanári legkésőbb hétfőn megkapják az emelt bért. 32,2 százalékos béremelés történik, mindenkinek nőni fog a fizetése – tette hozzá. A béremelés elosztásánál a mesterfokú végzettség plusz 2 százalékot jelent, míg a hiányszakmá esetén 4 százalékpontos plusz emelés lesz. Bízik benne, hogy a diplomás minimálbér 80 százaléka lesz a pedagógusbérek szintje 2025-re.

A miniszter ígérete szerint ebben a ciklusban megduplázódnak a tanárbérek. Hozzátette: az EU-tól ígéret van arra, hogy utófinanszírozással hozzájárul a béremeléshez, ez összesen 12 százalék lesz 2030-ra.

Az SMA-szűrésről is tárgyalt a kormány, és 450 millió forint jut erre a területre 2024-ben – jelentette be Gulyás, aki arról is beszélt: a kormány meghallgatta és elfogadta Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter beszámolóját a fővárossal történt tárgyalásról. Gulyás szerint az új rendszerrel mindenki – az agglomerációban élők és a fővárosiak is – nyer, mindenkinek olcsóbb lesz a közlekedés.