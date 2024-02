„Kevés ízléstelenebb címet és cikket olvastam annál, mint amit a DK-közeli Telex ma produkált. Ráadásul két női szerzővel végeztették el a piszkos melót.

Történt ugyanis, hogy az Arató nevű romlott klubrádiós kommunista két családanyáról (Novák Katalin és Varga Judit) “Kurvák cseréje” címmel tett közzé írást vasárnap. A máskor oly érzékeny baloldali politikusnők hallgatnak azóta is, akárcsak a külföldi pénzért versengő és Gyurcsányék kívánságait leső dollármédia. Az általános felháborodások után Arató azt hazudta (ahogy a klubrádióban tanulta), nem is így tette közzé a cikket, majd amikor ez nevetségessé vált már a sajátjai előtt is, törölték azt.

Na, erre fel gondolta csak úgy a DK-közeli Telex, hogy a “hiteles és - természetesen - nagyon független tájékoztatás” érdekében írnak az ügyről, napokkal később, melyhez a képen látható címet adták.

Nos, kedves szerző hölgyek! Nem a jobboldali sajtó “ugrott rá” erre a “gumicsontra“ (ahogy nevezik), hanem minden jóérzésű ember. Látom, nagyon igyekeznek megszolgálni a jussukat, és a bagatellizálás is már jól megy, de vajon nagy igyekezetükben gondoltak-e arra, mit éreznek majd, ha önökről bárki így beszél a teljes nyilvánosság előtt? És arra gondoltak-e, hogy ezek után maguk szóvá sem tehetik majd mindezt? Ha pedig valaki mégis felháborodik, akkor önök nyomán elég lesz csak napok múltán annyit mondani, hogy valaki “ráugrott erre a gumicsontra”. Számoltak ezekkel?

És nem tudom, vannak-e gyermekeik, de ha igen, vajon mit fognak majd szólni mindehhez?

Nos, önöknek sikerült annyira igyekezniük egy kis kollegiális dicséretért, hogy innentől kezdve, ha magukkal is megtörténik ugyanez, bár sokan leszünk, akik hasonlóan gondolkodunk majd, mint Arató cikke kapcsán, annak már kevesebb jelentősége lesz.

Kár, hogy a nevüket áldozták ezért a gátlástalan klubrádiósért.”

