Kéri László elismerte, hogy Orbán Viktornak igaza lett

A Bibó István Szakkollégiumról, az ottani vezetői-oktatói tevékenységéről is beszélt az ATV és az Index közös podcast műsorában Kéri László politológus, aki érdekes részleteket is elárult az rendszerváltozás időszakáról.

A kollégiumban a Fidesz későbbi vezetőit is oktató Kéri arról beszélt, hogy Orbán Viktoréknak sokszor volt igazuk az ő óvatoskodásával szemben. Visszaemlékezése szerint ez többször is előfordult, így például már a párttá alakulás kapcsán is.

A politológus elmondta, hogy

már az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain kiderült, hogy Orbánék pillanatok alatt felnőttek a nagyok mellé.

Ezzel együtt hitte, hogy be tudnak jutni a parlamentbe.

Kéri felidézte azt is, hogy 1993 március 31-én, a Fidesz ötödik születésnapi rendezvényén összeveszett Orbán Viktorral, aki akkor azt mondta, hogy az öt ellenzéki pártnak össze kellene állnia az MSZP-vel szemben, mert ha nem ezt teszik, a szocialisták megnyerik a választást. Kéri ezt őrültségnek nevezte, miután az MSZP-t akkor 10-12 százalékra mérték.

De végül kiderült, hogy Orbán Viktornak volt igaza,

hiszen az MSZP 53 százalékos eredménnyel megnyerte az 1994-es országgyűlési választást – ismerte el Kéri László.

