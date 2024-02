Karácsonyék egyszer már rendezték a Clark Ádám teret, most megint nekifognak

Karácsony Gergely szombaton délelőtt közösségi oldalán azt írta, ha minden jól alakul, akkor megújul a Clark Ádám tér, amely a tervei alapján élhetőbb lesz. Mint a főpolgármester írta: az elmúlt években számos fejlesztés, így többek között a Lánchíd felújítása is lehetőséget teremtett arra, hogy új szerepet kapjon Budapest ikonikus tere.

A felújítás után nagyobb terület juthat majd a gyalogosoknak, jelentősen több lehet a zöldfelület, és a kerékpározás feltételei is javulhatnak majd”

– írta Karácsony Gergely, aki szerint megmaradna a tér mára ikonikussá vált körforgalma, azonban csökkentenék a méretét, a közepén pedig a Mátyás-templom rózsaablakát idéző növényágyást alakítanak ki. A projektre az Európai Unió társfinanszírozásával, a Terület- és Területfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósulhat meg.

Jött a józanító pofon

Nem meglepő módon a legtöbb reakciót Vitézy Dávid főpolgármesteri hírre írt kommentje érte el, a közlekedési szakértő ugyanis azt írta, hogy Budapest nagy közlekedési csomópontjaiban gyakran negyven évvel ezelőtti állapotok uralkodnak.

Lerobbant közterületek, ezer éves pocsolyák, az Örs vezér terétől a Boráros térig hiányzó akadálymentesítés, régóta várt liftek, mozgólépcsők. A Mexikói úttól az Ecseri útig a vonzó közösségi közlekedéshez, a kényelmes átszállásokhoz méltatlan épített környezet”

– írta a volt közlekedési államtitkár, aki szerint voltak előrelépések az elmúlt évtizedekben néhány helyszínen, de rengeteg a teendő a külső kerületek nagyobb közlekedési csomópontjai körül.

Vitézy szerint a bemutatott terveken nagyítóval kell keresni, mi jelentene itt valós újítást.

„Önmagában is tévesnek tartom ezt a koncepciót, hisz őrizgeti a Lánchíd forgalomcsillapítása nyomán teljesen idejétmúlt forgalmi rendet és egyáltalán nem segíti a buszközlekedés szükséges gyorsítását” – szögezte le a szakértő, aki szerint ezer fontosabb teendő lenne, mint a turisták által kedvelt, a Sikló melletti tér felújítása.

Vitézy Dávid azt javasolta, hogy Karácsonyék ne a Lánchíd budai hídfőjénél költsék el az uniós pénzeket, mivel a körúton kívül él Budapest többsége és „a főváros első száz legfontosabb közterületi problémája között nincs ott a budai Vár tövében a Clark Ádám tér csinosítgatása”.

A Fővárosnak más a fontos

Vitézy kritikájára bár a volt államtitkár nevét nem említve, de Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke reagált közösségi oldalán, aki azt írta, hogy a külső kerületekben elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésére akarják költeni a forrásokat, a belső kerületekben – ahol már nagyon jó a színvonala a közösségi közlekedésnek – pedig a köztereket szeretnék megújítani, több zölddel, új fák ültetésével és szélesebb gyalogos felületekkel.

A belvárosi projektek között szerepel a pesti alsó rakpart és a Nagykörút megújítása, de annak a gyalogos tengelynek a fejlesztése is, ami összeköti az Andrássy utat és a Bazilikát a Budai Várral”

– jegyezte meg Balogh.

Nemrég újították fel

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek a felújítással kapcsolatban elmondta: az, hogy Karácsony Gergely a Clark Ádám tér felújításának ígéretével kampányol, semmi mást nem bizonyít, mint hogy az ő személyes döntése miatt nem valósult meg jóval korábban.

Közeledik a kampány, Karácsony Gergely megint ígérget, eltelt négy év majdhogynem a semmittevéssel”

– közölte a kormánypárti politikus, aki szerint a főpolgármester két beruházást valósított meg, amelyet még az elődje készített elő, Wintermantel kiemelte, a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítása még a korábbi, fideszes vezetés alatt kezdődött el. „Mindkét beruházásról el lehet mondani, hogy később, csökkentett műszaki tartalommal és drágábban készült el” – tette hozzá a frakcióvezető, aki megismételte, hogy a Lánchíd felújítása ötmilliárd forinttal többe került.

Mint fogalmazott, amennyiben Karácsony Gergely főpolgármester 2020 februárjában nem állítja le a Tarlós István korábbi főpolgármester által előkészített Lánchíd-beruházást, akkor már mind a pesti Széchenyi István tér és a villamosalagút, mind pedig a Clark Ádám tér és a váralagút felújítva állna budapestiek rendelkezésére. Wintermantel Zsolt szerint a Clark Ádám tér felújításának az ígérete annak a beismerése, hogy a főpolgármester elvesztegette az elmúlt négy évet.

Ebből csak a Lánchíd felújítása valósult meg, a váralagút rendbetétele teljesen feledésbe merült”

– jegyezte meg a politikus, aki szerint az az érdekes, hogy Karácsony ígérete szerint a két nagy beruházás területe között lévő Clark Ádám teret pedig felújítaná, miközben az már a Lánchíd munkálatai alatt is felvonulási terület volt, például a virágágyást fel kellett számolni, a forgalmat teljesen át kellett szervezni ez idő alatt. Wintermantel megjegyezte, a váralagúthoz is hozzá kell nyúlni, ami azt jelentené, hogy a Clark Ádám tér egy része biztosan sérülne, ahogy a Lánchíd felújítása esetében is történt.

Számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy ha a fővárosnak volt terve a Clark Ádám tér átépítésére, akkor miért nem a Lánchíd felújításával együtt tették ezt meg”

– mondta már a lapnak Vitézy Dávid, aki szerint erre a beruházására most nincs szükség.

Nyitókép: MTI/Főpolgármesteri Hivatal