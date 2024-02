„Sajnos ugyanolyan kapkodva és átgondolatlanul bevezetett intézkedés az első ajtós felszállási rend kiterjesztése, mint a legzsúfoltabb lakótelepi járatok home officera hivatkozással való ritkítása volt pár hete.

A járatritkítás és a szerencsétlen pulykás hasonlat kapcsán az egész város megtanulta, hogy viszonyul a BKK az utasok bevonásához. Pedig, ha megkérdezték volna az utasokat, a vélemény nagyjából egyöntetű lenne, mi is megtettük anno, amikor egyes vonalakon megjelent az elsőajtós felszállás:

- az elsőajtós felszállás jó dolog és segít az utazás biztonságának megőrzésében egészen addig, amíg nem okozza a közösségi közlekedés lassulását, ezért is vezettük be mi is több vonalon anno;

- amint azonban egy megállóban ~10-nél többen szállnak fel, érdemi plusz várakozás és érzékelhető lassulás az eredménye, és ekkor a mérleg negatívba fordul, nem csak elvont szakmai értelemben, hanem az utasok szerint is.

Különösen igaz ez a kihasznált, csuklós járatokon – ezeken ezért se vezettük be korábban az intézkedést. Például hétköznap este nyolckor a 9-es buszon bevezetni az első ajtós felszállást indokolatlan lépés. Arról nem is beszélve, hogy a rendszer lassan követhetetlenné vált, a járatszám, a vonalak egyes földrajzi szakaszai és egyes idősávok alapján váltakozik, mikor lehet és mikor tilos a második ajtón felszállni. Utas legyen a talpán, aki követni tudja.

Változatos az európai gyakorlat ezügyben, a nagy utasforgalmú buszjáratokkal teli közép-kelet-európai városokban jellemzően nincs első ajtós felszállás, Nyugat-Európában ugyan elterjedtebb, de a nagyobb kötöttpályás hálózat miatt kisebb forgalmú buszközlekedés és a budapestinél gyorsabb jegyellenőrzési technológia mellett (a hazai QR-kódos rendszer külön lassító tényező), Észak-Amerikában pedig több városban pont az első ajtós felszállás felszámolása a trend épp annak lassító hatása miatt (lásd New York SBS).

A lényeg az: csak átgondoltan, szakszerűen érdemes hozzányúlni a budapesti közösségi közlekedés komplex rendszeréhez, különben ez a sokadszorra látható, komolytalan kapkodás lesz a vége.”

