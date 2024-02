„Nem, nem elírás a cím. Hanem vágy, remény, wishful thinking… és egy kis politikai fejtegetés. No, nem mintha ne sajnálnám szívből Novák Katalin távozását. A legjobb köztársasági elnökünk volt. Áder Jánossal semmi baj nem volt, de kicsit sótlan, Schmitt Pál egy jópofa vicc (ami aztán kicsit rosszul sült el), Sólyom László egy fafejű jogász volt, Mádl Ferenc szintén jogász alkat, végtelenül tisztességes, de nem volt dinamikus (nyilván az életkorából is adódóan), Göncz Árpád pedig egy hiú, önmaga hatása alá került, a pozícióját élvező és azzal visszaélő pártkatona és báb volt, de nevezhetjük egyszerűen alkotmánysértő gazembernek is. (Az ügynökmúlt alapos gyanújáról nem is beszélve.)

Novák Katalin valójában tökéletes, az idők hangjára is kiválóan rezonáló államfő volt. Nem csak becsületes, tisztességes, végtelenül elkötelezett volt a hazája és a munkája iránt, nem csak őszintén és hitelesen viselte szívén a gyermekek, a családok, a magyarság gyarapodásának ügyét, de tökéletesen »comme il faut« is volt. Azaz, megfelelt a mai nemzetközi politikai mainstream, a progresszió azon (íratlan) kívánalmainak is, amiket a vezető politikusokkal szemben támasztanak. Fiatal, csinos, szimpatikus, és nő.

Varga Judit dettó. Az ő puszta személye is önmagában volt tökéletes cáfolata a globalista baloldal által Magyarországra aggatott stigmáknak. És még iszonyú jól is a helyre tudta őket tenni, több nyelven. Érte is nagyon nagy kár – még ha reménykedhetünk is benne, hogy egyikőjük sem örökre húzódik vissza a politikától.

Az, hogy hibázott-e, ha igen, akkor miben, és ki húzta őt csőbe, azzal már tele van a közbeszéd. Hogy a lemondása helyes volt-e, ki mit gondol erről, arról vannak mérések és szubjektív, érzelmi, morális okfejtések is. És mindkettőnek nyilván van létjogosultsága. Érthető, akik felelős döntésnek érzik, mert – vélhetően – hibázott, vagy legalábbis olyan helyzetbe került, amivel viszont a nemzeti oldal számára lett volna tehertétel a közelgő önkormányzati és EP-választáson. És az is érthető, hogy nagyon sokan sajnálják, ki vannak akadva azon, hogy el kell vinnie egy olyan balhét, amiben maximum figyelmetlenséggel, vagy nem kellő politikai áttekintéssel lehet vádolni, rossz szándékkal a legkevésbé sem. Akik pedofil-pártolónak kiáltják ki, akik hőbörögnek, habzó szájjal a fejét követelték, azok ugyanaz az aljas, sátáni csőcselék, akik Krisztus halálát követelték Poncius Pilátustól. A söpredék, a csatornapatkányok 2000 év alatt sem változnak.

Pedofiloztok? Ti utolsó szarházi, gyermekrontó, valódi pedofilok.

Akik az iskolákba, óvodákba bejárkáló kukis néniket véditek. Meg LMBTQ-mesekönyveket adtok a gyerekek kezébe. Ezek mind-mind a pedofília aljas, alattomos formái. Meg úgy általában, nemi orientáltságtól függetlenül a gyerekek szexualizálása, amit a haladárok művelnek. Na, ez ellen a lehető leghatározottabban fellépni, és erre nincs kiválóbb ember, mint Kövér László (most még) Házelnök Úr. Nem lefóliázni kell majd a könyvesboltokban a meleg- és egyéb szexuális propagandát, hanem börtönbe csukni azokat, akik ezt tolják a gyerekeknek. Meg akik tüntetéseken szónokolnak arról, hogy ezt engedni kell. Meg akik a sajtóban relativizálják a gyerekek szexualizálásának bűnét. Meg akik a TikTok-on teszik ugyanezt…

A Novák Katalint szemforgató módon pedofília támogatásával vádló, valódi pedofilokkal és pedofília-támogatókkal szemben (mint pl. B. Zsolt pedagógiai asszisztens… vagy Jámbor András munkatársa a Szikra Mozgalomnál, akinek a gépén 70 ezer pedofil képet találtak… vagy maga Jámbor András, aki mentegette őt… vagy Kőszeg Ferenc egykori SZDSZ-politikus, aki szerint a pedofilokat nem szabad nyilvánosan leleplezni, stb., stb.) csakis a lehető legszigorúbban, a legkérlelhetetlenebbül szabad és kell fellépni. És erre a »no nonsense« fellépésre a lehető legalkalmasabb személy Kövér László.

Ezért bízzunk benne, hogy a Jóisten rajta keresztül bünteti majd meg ezeket a most ünneplő, Novák Katalin fölött tort ülő, zselégerincű balosokat.

Isten hozza, Elnök Úr!”

***