Mint arról beszámoltunk, megszólalt Balog Zoltán a kegyelmi ügy kapcsán, a nyilatkozatot a Magyarországi Református Egyház YouTube-csatornáján közölték.

Balog Zoltán: Tévedtem és hibáztam

„Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes, K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon.

Tévedtem és hibáztam”

– mondta Balog Zoltán, akinek a sorsáról titkos szavazáson döntöttek a Református Egyház esperesei és egyházmegyei főgondnokai. A megkérdezettek 86 százaléka bizalmáról biztosította a református egyház hazai vezetőjét. Erről itt írtunk bővebben.

Íme a miniszterelnök sajtófőnökének reakciója a Balog Zoltán sorsát érintő döntésre

A fejlemények után a Telex megkereste a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy informálódjon Orbán Viktor véleményét illetően. Havasi Bertalan válasza így szólt:

Orbán Viktor a református egyház tagjaként bízik az egyházi vezetőkben és az egyház erejében”

– fogalmazott Havasi.

***