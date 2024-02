Megszólalt Balog Zoltán a kegyelmi ügyről, titkos szavazáson döntöttek a sorsáról

Megszólalt Balog Zoltán a kegyelmi ügy kapcsán, a nyilatkozatot a Magyarországi Református Egyház YouTube-csatornáján közölték.

Így döntöttek Balog Zoltán sorsáról

„A Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a zsinat lelkészi elnökeként, az Elnökségi Tanács nevében mára összehívtam egyházunk összes esperesét és egyházmegyei főgondnokát, hogy a személyemet és egyházunkat ért támadásokat megbeszéljük és azokra választ adjunk” – kezdte beszédét Balog, aki elmondta, hogy a tanácskozáson a tisztségviselők négyötöde vett részt.

Az esemény egy véleménynyilvánító titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlevők 86 százaléka bizalmáról biztosított”

– fogalmazott, majd hozzátette: ezt hálásan köszöni.

„Az egyházunknak ehhez az ügyhöz semmi köze nincs”

„Az elnökségi tanács – négy püspök, négy főgondnok – határozottan arra kért, gondoljam át közéleti szerepvállalásaimat, hogy azok mennyiben egyeztethetők össze a zsinat lelkészi elnöki megbízatásommal. Ennek a kérésnek eleget fogok tenni. Ha szükséges, kész vagyok összehívni a zsinat legfőbb törvényhozó testületünk ülését” – szögezte le Balog. Azt is elmondta: tudatában van annak, hogy a támadások ezzel nem érnek véget, de egyházának kormányzóinak bizalma erőt ad neki ezek elviseléséhez.

Elutasítunk minden olyan törekvést, amely egyházunkat egy olyan ügybe akarja belerángatni, melyhez semmi köze nincs.

Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyetlen testülete sem foglalkozott és nem is foglalkozik” – húzta alá.

Ezt válaszolta Balog az interneten vele kapcsolatban felmerül vádakra

„Én, mint a zsinat lelkészi elnöke, és egyben a köztársasági elnök tanácsadó testületének tagja, kötelességemnek tartom egyházunk nyilvánossága előtt válaszolni a vádakra. Természetesen mindenki által tudott, hogy elnök asszonnyal régi munka- és jó emberi kapcsolatban vagyok. Ő egyházunk egyik hűséges tagja. Erről az elmúlt években határon innen és túl sokan meggyőződhettek. Az is tudható, hogy 15 ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt tagja vagyok a köztársasági elnök tanácsadó testületének. Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő. Döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen” – fogalmazott Balog.

A vádak

Balog Zoltán azt is kiemelte: az elnök asszony a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott, az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget. „Tiszteletben tartom azt, ahogy ő ezt az ügyet lezárta” – jegyezte meg.

Balog hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy hangozzanak el a legfontosabb konkrétumok a vádakkal kapcsolatban.

„2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon – főváros által korábban Bárczy István-díjjal jutalmazott – igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök által aláírva. Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes, K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon.

„Tévedtem és hibáztam” – mondta Balog Zoltán.

Majd így folytatta: „Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott. Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek, bocsássanak meg!” – hangsúlyozta.

Hozzátette:

arról, hogy ennek milyen következménye legyen a református Egyházban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt,

hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselők, „ezért is köszönöm támogatásukat”.

„Kérjük egyházunk minden tagját és a jóakaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készített el minden embernek” – zárta sorait.

Balog Zoltán nyilatkozatát itt nézheti meg:

Nyitókép: Református Egyházmegye / YouTube