Házkutatást tartottak a NAV nyomozói Márki-Zay mozgalmánál

Az ellenőrzés során a jogsértés ténye, valamint részben a tiltott párttámogatás összegszerűsége is megállapítható volt”

– fogalmazott az ÁSZ, megjegyezve, emiatt büntetés kiszabását állapították meg, ugyanakkor a külföldi támogatásban érintett kampánypénzek miatt a NAV is eljárást folytat. Mint kedd délután kiderült, igen aktívan.

MZP megint maga tett bejelentést

A mai reggel a NAV nyomozói előbb a Mindenki Magyarországa Mozgalom könyvelőjéhez szálltak ki házkutatásra, majd pedig a szervezt budapesti irodájában jelentek meg”

– közölte kedd délután Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

„Tudtuk, hogy bennünket nemcsak megfigyelnek, lehallgatnak, közénk ügynököket, kémeket építenek be, hogy a saját csapatunkban is vannak, akik minden lépésünkről jelentést tesznek a Fidesznek” – magyarázta az ellenzéki pártok 2022-es közös listavezetője, aki korábban maga vallotta be, hogy az Action for Democracy nevű szervezet az Egyesült Államokból támogatta dollárokkal az ellenzéki kampányt.

