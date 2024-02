„Úgy érzem, életem legfontosabb pártja a Fidesz. Négyszer nyerték meg a választásokat, már csak ezért is kicsit csendesebben kellene kritizálnia azt, amit képviselnek. A helyi Fidesz-szervezetet is támogatom, részt veszek a Békemeneteken, s ha Viktor kérné, akár a díszemelvényen is ott ülnék, hiszen a miniszterelnöknek szüksége is van rá, hogy kiálljunk mellette.

Orbán Viktor többet próbál meg tenni Magyarországért, a magyarságért, mint eddig bárki a rendszerváltás óta.

Mondják, hogy Orbán a liberális internacionálé alelnöke is volt, de engem ez nem zavar, hiszen magamat is mindig liberálisnak tartottam. Ez alatt azt értem, hogy nem zavar, ha valaki mást gondol, mint én, hiszen mi egy országot építünk, s ebben a projektben a legfontosabb szó a magyarság érdeke. Az, hogy ez milyen módon valósul meg, az már egy másik kérdés.

Tudom, hogy manapság a jobboldalon a liberális szitokszóvá lett, de ezt rossz dolognak tartom. A másik szitokszó az, hogy demokrata, de ezt a kifejezést is Amerikában járatták le azzal, hogy az ottani demokraták szerint, ha valaki mást gondol, mint ők, az már rögtön fasiszta.

Visszatérve Orbán Viktorra, én azt gondolom, ő zseniálisan vezeti az országot, annak ellenére, hogy ez az Európai Unió egy nagy tévedés volt a részünkről.

Orbán tisztában van a saját erejével, nem él vissza a hatalmával, egyre többen mondják, hogy Európában, napjainkban ő a legfontosabb politikus.”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád