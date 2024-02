FAM Dopemannek: Ez fasza, akkor is, ha ellenünk reppelsz

A rapper nem meglepő módon rapben is üzent a kritikusnak, amelybe belekerült kettejük közös barátja, a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán (itt szerzett diplomát Dopeman is) tanító Farkas Attila Márton is.

„Csak egy dolog zavar, a FAMot melletted éhezteted, de neki köszönheted az összes épkézláb gondolatod, amikről ő is sajnos már lemondott” – így a szöveg.

„Na, az ilyen sokkal, de sokkal kevésbé zavar, mint a megafonos cuccai. Sőt, igazából egyáltalán nem zavar, még az Apu paródiáját is díjaztam, pedig az túltolt volt, ez jobb” – reagált FAM a Facebookon.

Hozzátette, hogy Dopemannek „ezt kellene nyomatnia, nem a moralizáló, álszent, nyalós dumákat Doktor Miniszterelnök Don kampányembereként”.

„Az nagyon szar, és nagyon idegesítő, főleg az előzmények (értsd: a korábbi pályád) után. De leginkább, mert Doktor Don egyáltalán nem szorul rátok, annyira be van betonozva a hatalma. Azok a cuccaid olyasmik, mint a viccben, amikor az egér meg az elefánt a hídon együtt dübörög” – írta.

Farkas Attila Márton a rapszámra utalva úgy zárta bejegyzését, hogy az „viszont fasza”, még akkor is, ha ellenük szól.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner