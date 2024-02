„Ennél aljasabb dolgot még nem láttam” – reagált Curtis, miután tudta nélkül felírták a pénteki tüntetés támogatóinak listájára

Lapunk megkereste Széki Attilát, hogy megkérdezzük, pontosan mi is történt, hogyan és mivel keresték meg őt Pottyondiék.

Éppen Kárpátalján voltam a magyarlakta területeken, magyar kisgyermekek számára jótékonykodtunk, amikor megkerestek. Ebből kifolyólag nem is tudtam aláírni semmiféle petíciót”

– mesélte lapunknak megkeresése körülményeit a zenész.

Curtist azzal keresték meg, hogy elítéli-e a pedofíliát, és támogatja-e a gyermekek védelmét, mire azt felelte, természetesen elítél minden ilyen bűncselekményt, és ahogyan eddig, így ezután is kiáll a gyermekek védelme mellett.

„Ma reggel azonban szembesültem vele, hogy felkerültem egy szerveződő tüntetés listájára, mint támogató. Akkor esett le, hogy miről is szól ez a történet. Ennél aljasabb dolgot még nem is láttam. Én apukaként és magyar emberként is elítélek minden pedofíliával kapcsolatos történést, de azt kikérem magamnak, hogy a nevemet bármiféle propagandához, politikai megmozduláshoz vagy tüntetéshez felhasználják” – fogalmazott lapunknak a zenész, aki nem csupán a pedofil bűncselekményeket, de azt is határozottan elutasítja, ha a gyerekeket és azok védelmét politikai célra akarják felhasználni.

Ennek kapcsán hozzátette: