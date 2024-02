„Az államfői lemondást követően sorra szólalnak meg a baloldali szereplők. Mint vérszagra a keselyűk, úgy lepték el a közösségi médiát a kormány bukását vizionáló, tenyerüket dörzsölő megmondóemberek.

A Hírklikk nevű, baloldali propaganda portál öles betűkkel számolt be arról, hogy Bródy János is megszólalt a kegyelmi botrány kapcsán. Érdemes pár mondatot idézni a cikkükből: »Bródy János ezekben a napokban nemcsak azt bizonyítja be sokadszorra, hogy mennyire időtállóak a művei, hanem azt is, hogy nem véletlenül vált egy (két/három?) generáció szócsövévé.«

A zenész Facebook-oldalára az alábbi mondatot tette ki: »És eljöhet még az az idő, hogy kinyílnak tágra zárt szemek, Fény derül a sötét szobákra, hol hamisítják a híreket.«

Majd a komment szekcióba belinkelte a Válasz Online kormánybukást vizionáló vágyvezérelt cikkét. Bár ne tette volna! Sokkal etikusabb lett volna, ha Bródy a posztolgatás helyett inkább tükörbe néz. Huth Gergely korábban a Magyar Nemzetben jegyzett egy publit Mező Gábor nemrégiben megjelent A kultúra megszállása című nagyszerű könyvéről, amelyben a következőket írta Bródyról:

»Korántsem volt olyan ártatlan, ügyefogyott káder, hiszen szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az »elhajló« rockzenészek betiltását követelte. Ami nem meglepő, hiszen a nagy hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett.«

A rendszerváltás után aztán megtalálta ő is a megfelelő helyét, a magyarellenes liberálisok gyűjtőhelyén a szabad madarak fészkében. Most azonban a méltán a történelem szemétdombjára került szélsőliberális politikai formáció, az SZDSZ korábbi fő támogatója és arca, Bródy ezúttal nagyon mellélőtt. Ezzel a posztjával éppen az ellenkezőjét bizonyította be annak, amit a Hírklikk írt. Bródy nap mint nap lejáratja magát és életművét, immár nem generációk szócsöve, csupán egy ócska, köpönyegforgató baloldali hisztériakeltő.”

Fotó: MTI/Balogh Zoltán