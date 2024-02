A keresztény hit és a tudomány összeegyeztethető – vallotta a világszerte ismert magyar bencés fizikus

Jáki Szaniszló 1924-ben született Győrben. 1942-ben lépett be a bencés rendbe, 1948-ban szentelték pappá Pannonhalmán. Rómában tanult, majd a magyarországi szerzetesrendek részleges feloszlatása után az Egyesült Államokba került, ahol komoly karriert futott be. 1957-ben doktorált fizikából. Tanított a Princeton Egyetemen, vendégtanárként előadott a Yale-en, Oxfordban és számos más neves egyetemen. Első jelentős tudományos könyve A fizika látóhatára volt, amelyet a Chicagói Egyetem kiadója adott ki 1966-ban, melyben a középkori vallásosság és a középkori tudomány jelentősége mellett érvelt. Tudományos munkájáért 1987-ben Templeton-díjat is kapott, ami az egyik legjelentősebb tudományos díj. A díjjal járó pénzösszeg jelentős részét a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium új kollégiumi részének építésére ajánlotta fel a kilencvenes évek elején. Több mint negyven könyvet adott ki. 2009-ben hunyt el Madridban. Testvére volt az ismert zenetudós, népénekgyűjtő és csángókutató, Jáki Teodóz atya, valamit Jáki Zénó atya, a pannonhalmi és a győri bencés gimnázium nagyformátumú igazgatója.