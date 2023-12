Honnan ered a rejtélyes kapcsolat a moldvai csángók és a győri bencések között?

A Tázló menti Pusztinában élő óvónő, népdalénekes, művelődésszervező, tanító Nyisztor Ilona hosszú évek óta csángó gyermekeket tanít. Saját szavait idézve, ezt mondja a tanításról: „Nagyon boldog vagyok, hogy a magyar anyanyelvű oktatáson keresztül taníthatok a gyermekeinknek éneket, táncot, mindent, ami a mi kultúránkhoz tartozik.”

Nyisztor Ilona igazi értékmentő.

Saját gyermekkorában, szülőfalujában hallott csángó népdalokat és egyházi énekeket, melyeket – szavaival élve – „otthon csak az idősek énekelték”.

1988 Adventjében, Győrben Jáki Teodóz bencés atyától és tanítványaitól – majd ezer kilométerre otthonától – hallhatta ezeket a kincseket egy hajnali „roráte” szentmisén a Szent Ignác bencés templomban. Ekkor érezte meg azt az értékmentő küldetést, mely azóta is végigkíséri életét: az otthoni, moldvai csángó népdalok és népénekek megőrzése és az ifjúságnak való tovább örökítése.

Nyisztor Ilona Európa és a világ sok helyén énekelt már Magyarországon kívül is: Franciaországban, Svájcban, Németországban, Finnországban, Ausztriában, de vendégszerepelt már az Egyesült Államokban is.

De mindig hazatért Pusztinába, mert nem tudna máshol élni.

A győri bencések azóta is buzgón ápolják a kapcsolatot a moldvai csángókkal: évente több diákcsoporttal látogatnak el Pusztinára.

E gazdag és páratlan értékvilágról és a moldvai csángók mindennapjairól beszélgetett az MCC Győri Képzési Központjában Nyisztor Ilonával Barkó Ágoston bencés szerzetes, a moldvai csángó kapcsolatok ápolója. A beszélgetés után pusztinai népdalok és „szentes énekek” is felcsendültek, majd a Loyolai Szent Ignác bencés templomban csángó énekes szentmisét mutattak be.

Csángó szentmise (Kép: Pados Adrián)

NYISZTOR ILONA Moldvában, Pusztinában született. Foglalkozása szerint óvónő. A közeli Ónfalván (Onest-en) dolgozott. Népénekes, népdalénekes, a pusztinai Magyar Ház igazgatója, a pusztinai magyar élet fő szervezője. Világhírű csángómagyar hagyományőrzőként megjárta a világot a csángó hagyományok, népdalok, népballadák, népénekek, népi vallásosság népszerűsítésével. Életének missziója, hogy mindezt az ősi kincset továbbadja a következő generációknak és a nagyvilágból Moldvába érkező magyar diák- és turistacsoportoknak. Népének hagyományaival 1988 Adventjében megindító módon találkozott a szülőfalujától majd 1000 km-re lévő Győr szívében, a bencés templomban és győri családoknál, amikor Jáki Teodóz bencés atya, csángókutató, népdal- és népénekgyűjtő felragyogtatta az általa Moldvában gyűjtött népénekeket. Ennek hatására határozta el Nyisztor Ilonka, hogy a csángómagyar élet és hagyománykincs áthagyományozásának szenteli életét.

BARKÓ GÁBOR ÁGOSTON bencés szerzetes, pap, tanár. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 2004-ben. Jáki Teodóz atya tanítványa. 2003 nyarán, 17 évesen Teodóz atyával járt először Moldvában. 2012-től tanít a győri bencés gimnáziumban hittant és történelmet. Az elmúlt években szakköröket vezetett a magyarság és a nemzetiségek, a magyar-román-viszony, a román történelem és geopolitika témában. Sok tanulmányutat és zarándokutat szervez felnőtteknek, bencés öregdiákoknak, bencés diákoknak a történelmi Magyarország vidékeire, de egész Kelet-Európába. 2018 óta a bérmálkozásra készülő győri bencés diákok hagyományos programja, hogy a hatnapos erdélyi, csíksomlyói, hitet erősítő imádságos zarándoklat alkalmával a Pünkösd előtti pénteken mindig ellátogatnak Pusztinába, ahol már szabadabban lehet magyarul imádkozni és énekelni. Másik hagyományos programjuk az észak-moldvai Kacsika (Cacica) búcsújáróhely felkeresése augusztus 15-én, de a Moldova és Havasalföld katolikus és román ortodox szent helyei sem maradhatnak ki.

Moldva

Moldva a Keleti-Kárpátok hegyláncaitól keletre elterülő folyóvölgyekkel szabdalt dombvidék, melynek természetes keleti határa a Dnyeszter folyó. E természetföldrajzi egység egykor a 14. század közepén, a magyar király fennhatósága alatti máramarosi román elöljárók által alapított Moldvai Fejedelemség területét képezte, ma pedig két ország Románia és a Moldovai Köztársaság osztozik rajta.

A ma Románia államterületéhez tartozó Moldvában, viharos történelme során, a keleti népek olvasztótégelyeként nagyon színes és szerkezetét tekintve összetett népesség gyűlt össze,

hiszen a románok mellett a románságba jelentős számban felszívódott kunok (pl. a Basarab-dinasztia Havasalföldön), jászok, továbbá a nyugatról, északnyugatról érkezett németek, magyarok, lengyelek, valamint oroszok is a moldvai társadalom alkotó elemei voltak.

A Moldvai Fejedelemség a 16. század elejétől, a Havasalföldi Fejedelemség pedig a 14. század végétől 1877-ig oszmán-török fennhatóság alatt állt. A magyarságnak meghatározó szerepe volt Moldva vezetésében és a moldvai városok társadalmában a 16. század végéig. A 18-19 században több alkalommal a Habsburg Birodalom és Oroszország szállta Moldva egyes részeit. 1812-ben Oroszországhoz került a Fejedelemség keleti, a Prut és a Dnyeszter közötti része (Besszarábia, a mai Moldova Köztársaság a „dnyeszterentúli terület” kivételével). A két román fejedelemség 1862-ben egyesült, 1881-ben létrejött a Román Királyság. 1918-tól 1940-ig ismét Romániához tartott Besszarábia, majd a Szovjetunión belüli Moldova SZSZK-hoz, 1991-től független ország.

A Magyar Királyság keleti irányú védelmi érdekei miatt magyar népesség több hullámban telepedett ki Moldvába: a tatárjárás előtti évtizedekben, a 14. század közepén-végén, a 15. században, főként husziták a Szerémségből (1439), a 17. században a Rákóczi-szabadságharc után, továbbá a 18. században székelyek a „madéfalvi veszedelem” után.

A lakatlan vagy gyér népességű területeken ekkor keletkezhettek a moldvai székelyek legnagyobb, etnikailag-vallásilag homogén falvai:

Pusztina, Frumósza, Lészped, Szőlőhegy, Magyarfalu, Lábnik és Kalugarén. A „madéfalvi vész” utáni népmozgáshoz kapcsolódik továbbá az öt bukovinai magyar falu létrejötte: Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva, Fogadjisten, Istensegíts.

Moldva és Havasalföld egyesülése után rohamosan indult meg a román nemzetállam kiépítése: a román elit bevallottan a másnyelvű közösségek gyors asszimilálására törekedett, így minden eszközzel akadályozta a moldvai magyarság szűk értelmiségi (papi és szerzetesi) rétegének magyar szellemű neveltetését és az ilyen intézmények kialakulását. Ugyanakkor némileg érhető a román elit ezen törekvése: kerekítve hatszáz esztendő török uralom (beleértve az elképzelhetetlen mértékű adóztatást, a gyerekadót, a véresebbnél véresebb lázadásokat stb.) után egy egységes, egyvallású, de legalább teljesen mértékben román országot akartak teremteni.

A csángók és Pusztina

Pusztina egy 1200 fős csángó település a Tázló patak mentén. Pusztina lakosságát tekintve tiszta magyar falu, melyet román többségű falvak vesznek körül. Az erős magyar identitását és a gyökerekhez való ragaszkodását e tényező is meghatározza.

A csángók ősei az 1764-es madéfalvi veszedelem után érkeztek és alapították meg Pusztinát, mint Nyisztor Ilonka fogalmazott:

tehát eredetünket tekintve székelyes csángók vagyunk”.

„Gyermekkoromban nem beszélhettünk magyarul az iskolában és a nyilvános helyeken, azonban otthon szinte csak magyarul beszéltünk szüleinkkel, nagyszüleinkkel. A templomban és az iskolában románul kellett beszélnünk és az egyházi énekeink is román nyelvű, érhető módon nem túl régi énekek voltak. Számunkra nagyon sokat jelent katolikusságunk, melyet még őseink hoztak magukkal” – fogalmazott a csángó népdalénekes.

Nyisztor Ilonka elmesélte: külföldre utazni egyáltalán nem engedték őket, az útlevelünk sem náluk volt, hanem a rendőrségen.

„Én egy különleges ajándékként 1988-ban kiutazhattam Magyarországra, így többek között jártam Budapesten, Esztergomban, Szombathelyen, Sopronban és Győrben. Nagyon megható pillanat volt, amikor Esztergomban a bazilikában láttam, ahogy Szent István királyunk felajánlja a koronát és az országot a Szűzanyának. Nálunk otthon Pusztinában ugyanez az oltárkép. A pusztinai templom egyébként a legkeletibb Szent István királyunk titulusát viselő templom is egyben. Voltak más Szent István-király templomok Moldvában – Magyarfalu (Unguri/Arini), Szőlőhegy (Pârgăreşti), Kickófalva (Teţcani) -, amelyeknek megmásították a védőszentjét” – mondta.

1988 Adventjén a bencés Teodóz atya hívta meg őket Győrbe. A székesegyházban a bencés gimnázium fiúkórusa csodás latin gregorián, és – Ilonka nagy meglepetésére –

csángó-magyar népénekeket énekelt nekik csaknem ezer kilométerre az otthonuktól.

„Szelíd Zsolt és családja látott bennünket vendégül, valamint Teodóz atya győri bencés templomi kamarakórusának tagjai. Én ekkor döbbentem rá, hogy mi az én feladatom. Ugyanis, ha itt Győrben a fiatalok tudják énekelni a mi szentes énekeinket, akkor ez a mi kötelességünk is, hogy saját gyermekeinknek továbbadjuk e kincset. Itt szembesültem azzal, hogy milyen értékeink vannak: a nagyheti siratóktól a máriás énekeken át az »Ó Szent István, dicsértessél« pusztinai búcsúsénekünkig. Haza menten és elmondtam édesanyámnak ezt a hatalmas élményt és a terveimet, hogy összegyűjtöm a környék ősi magyar énekeit, melyeket az idősek még ismerhetnek.

Erre édesanyám azt mondta, nem kell messzire menned, hiszen én is sok régi éneket ismerek és elkezdte azokat énekelni nekem. Az említett pusztinai búcsúének az 1980-as évekre annyira feledésbe merült merült már, hogy édesanyám, László Erzsébet, is nehezen-nehezen tudta csak előhozni, napokig gondolkodott rajta, hogy vannak pontosan a sorok. A templomban ugyanis az 1970-es évek elejéig latinul ment a szentmise, majd románul. Így a csángók Moldvában ennek előtte soha nem vehettek részt magyar nyelvű szentmisén, de a 19. század közepéig, egyes helyeken még tovább is, szabadon énekelhették a pap latin szövege alatt a régi magyar szentes énekeket. Így kezdődött az én működésem, melyhez a kezdő lökést Győrben, a bencés szerzetesi közösségben, Teodóz atya adta meg” – emlékezett vissza a népdalénekes.

A bencések és a csángók

Jáki Sándor, szerzetesi nevén Teodóz atya 1929-ben született Győrött és 2013-ban hunyt el. 1947-ben érettségizett a pannonhalmi bencés – akkor olasz tannyelvű – gimnázium első osztályában, ahol osztályfőnöke a neves néprajzkutató Dr. Danczi Villebald volt. Ő a felvidéki Kürt községből származott, majd többek között Prágában a Károly Egyetemen végezte felsőfokú tanulmányait. Magyar és szláv nyelvészetből doktorált a budapesti bölcsészkaron.

Ő biztatta tanítványait, hogy járják a Pannonhalma környéki falvakat és gyűjtsenek, kutassanak a térség néprajzi sajátosságaiból. Teodóz atya 1959-191 között a budapesti Zeneakadémiára járt, ahol ugyancsak „megfogta” a népi vonal, így rendkívül fogékonnyá vált Kodály Zoltán, Bartók Béka, Lajtha László nyomán a magyar nép népének- és népdalkincsének kutatására, megőrzésére. E szenvedélyes néprajzi érdeklődés vezette 1974-től a Rábaköz hagyománytartó falvaiba,

1978-tól pedig Erdély, Moldva és a felvidéki Zoboralja falvaiba, ahol felkereste és szakértelemmel összegyűjtötte a még fellelhető énekkincset.

Domokos Pál Péter néprajzkutató nyomán a moldvai csángó települések útjainak és munkáinak a fókuszpontjába kerültek.

Külföldre utazni egyáltalán nem engedtek bennünket az útlevelünk sem nálunk volt, hanem a rendőrségen. Én egy különleges ajándékként 1988-ban kiutazhattam Magyarországra, így többek között jártam Budapesten, Esztergomban, Szombathelyen, Sopronban és Győrben. Nagyon megható pillanat volt, amikor Esztergomban a bazilikában láttam, ahogy Szent István királyunk felajánlja a koronát és az országot a Szűzanyának. Nálunk otthon Pusztinában ugyanez az oltárkép. A pusztinai templom egyébként a legkeletibb Szent István királyunk titulusát viselő templom is egyben. Voltak más Szent István-király templomok Moldvában – Magyarfalu (Unguri/Arini), Szőlőhegy (Pârgăreşti), Kickófalva (Teţcani) -, amelyeknek megmásították a védőszentjét.

„Teodóz évente többször bejárta Moldva azon falvait, ahol még volt alapja a magyar hitéletnek, és szétszórta, visszatanította a más népénekgyűjtők és a saját maga által is gyűjtött szép magyar népénekeket. Ha nem lett volna az ő szolgálata 1978 és 2012 között, szerte Moldvában, de főként a Bákó környéki falvakban, akkor szerintem teljesen feledésbe merültek volna a csángók magyar egyházi énekei. A térség nagy búcsújáróhelye Kacsika, amely Észak-Moldvában, pontosabban Bukovinában található. Ez a jászvásári (moldvai) római katolikus egyházmegye hivatalos búcsújáróhelye. Teodóz atya és barátai jóvoltából mindig több busszal mentünk a búcsúba. Egy órával a szentmise előtt, 7.30-kor felsorakoztatta az összes csángó zarándokot a főutcán,

és a vezetésével, népviseletben és jó hangosan magyarul énekelve vonultunk a templom elé, majd a szentmise helyszínére.

A különböző, főként Bákó környéki falvakból érkező csángók egységes megénekeltetésének, összefogásának óriási összekovácsoló ereje volt, amelyet talán évszázadok óta nem tapasztalt a csángóság. Teodóz atya 2013-ban elhunyt, 2012-ben volt utoljára a búcsún. Istennek hála, a helyi egyház hozzáállása is változik, megértőbb, elfogadóbb a magyar vallásossággal szemben.” – fogalmazott Nyisztor Ilonka.

Nyisztor Ilonka és Barkó Gábor Ágoston (Kép: Pados Adrián)

Ágoston atya viszi tovább Teodóz atya örökségét

„Teodóz atya nyomán próbálom tovább vinni e szép küldetést fiatal rendtársaim segítségével. Első ízben 2016 nyarán voltunk győri bencés öregdiákokkal Pusztinában és a kacsikai búcsúban, majd 2018-ban a csíksomlyói búcsúkor már ötvenfős, bérmálkozásra készülő diákcsoporttal is eljutottunk Pusztinába Nyisztor Ilonkához. Azóta – a 2020-as covid-évet leszámítva – minden évben a búcsúszombat előtt pénteken érkezünk Pusztinába. Itt pontban 12-kor mindig magyar nyelvű szentmisét tartunk a Szent István-király templomban, majd Ilonka szentes énekeket énekel a templomban, utána a Magyar Házban megnézzük a gyerekek műsorát, és mi is igyekszünk énekelni. Két alkalommal Bartók Ferenc bencés atya vezetésével egy győr-ménfőcsanaki csoporttal együtt jöttünk, továbbá a faluban is hirdették a magyar szentmisét, úgyhogy csurig volt a templom és zengett az ének. A helyi atyák mindig igen kedvesek, szeretetteljesek, segítőkészek voltak. Különös ajándék volt, hogy idén augusztus 15-én a kacsikai búcsúba ismét eljutottunk két kisbusznyi győri bencés diákkal és öregdiákkal” – mesélte Ágoston atya.

Nyisztor Ilonka elárulta: Hála Istennek már van magyar csoport a helyi iskolában is, melyben gyermekek tudnak anyanyelvükön tanulni, fejlődni. E mellett a pusztinai Magyar Házban sokféle foglalkozáson tudnak részt venni délutánonként. Ének-zenei ismereteiket, a magyar irodalom és költészet iránti szeretetüket próbálják erősíteni,

és természetesen a csángó és magyar néphagyományokat, népszokásokat is szeretnék áthagyományozni rájuk.

Nyitókép: Csángó mise / Pados Adrián