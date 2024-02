„A héveket fel kell újítani, a járműveket le kell cserélni – mivel a hévek közel 8 éve állami tulajdonban vannak, ezért a kormányé az egyértelmű felelősség. Ugyanakkor az a látványos megalkuvás sincs rendben, amit a főpolgármester csinál. Lázár János időt húz, minden budapesti fejlesztést leállít és az így felszabaduló források töredékéből egy kicsit visszaoszt, ezzel lekenyerezve a főpolgármestert, aki ezek után büszkén kiírja, hogy a városháza ezzel »segíti« a hévek megújulását – körülbelül mint a főszereplő a régi Sport-szeletes reklámban.

Szép kis tánc ez, de a végeredménye mégiscsak az: a hévek öregednek tovább, a főváros hozzájut egy kis uniós pénzhez, amiből újabb belvárosi tereket csinosítgathat, a pénz nagy részét pedig Lázár János elviszi vidékre. Csepelen, Pesterzsébeten, Soroksáron, Békásmegyeren és az agglomerációban pedig minden marad, ahogy van. Nincs ez rendben, a külső kerületek és az agglomeráció közlekedése jelenti a legégetőbb problémát Budapest környékén. Amíg itt nem tudunk versenyképes alternatívát nyújtani az autós közlekedésnek, maradnak a dugók és tovább nő a légszennyezettség. Éppen ezért nem szabad beletörődni, hogy megint innen vonják ki a forrásokat.

A hév-flotta elöregedett, a kohószökevény hév-vonatok cseréje nem tűr halasztást. Azonban onnantól, hogy a tendert végre újból kiírják, legalább 4-5 év mire az új vonatok megérkezhetnek.

A korábban forráshiányra hivatkozva a kormány által visszavont hév járműtendert azóta sem írták ki újra, sőt, Lázár János a szentendrei, ráckevei és csepeli hév infrastruktúrájának teljes felújítását is leállította. Tovább rohad a már eleve rossz állapotú infrastruktúra, tovább romlik a közösségi közlekedés versenyképessége. A korábbi terveink szerint már elindult volna az építkezés tavaly nyáron, ehhez képest még a tervezést se tudták lezárni mindmáig. A hévek megújításával nem történik semmi.

Ha pedig nem történik semmi, akkor a véghatáridők is napról napra kitolódnak, az amúgy is befagyasztott uniós források elvi befejezési határidői egyre kevésbé tarthatóak. De erre nem lehet az a megoldás, hogy akkor le is mondunk ezekről a fontos beruházásokról, a hévek megújításáról.”

***