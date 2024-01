Újabb elismerés a Sauskának

A százas lista Suckling, a neves amerikai borkritikus és nemzetközi csapata által tavaly kóstolt 41 000 borból állt össze, s a Sauska tétel nemcsak az egyetlen magyar szereplője, de egyetlen 100 százalék merlot-ja is. Pohl Péter, a Sauska Villány birtokigazgatója szerint azért is jelentős az elismerés, mert Villány dűlői közül éppen a történelmi Kopár lehet az egyre forróbb nyarak egyik potenciális áldozata. A„ klímaváltozás miatt a jó alany és a klónok tudatos megválasztása egyre fontosabb.

Mi ezt a területet már ennek tudatában telepítettük 2011-ben a dűlő legészakibb pontján, közvetlenül egy hűvös erdősáv alá, igen vékony talajrétegbe, szinte az anyakőzetbe. Itt a legnagyobb a talaj mésztartalma, ami közismerten a jó savak garanciája. Számunkra nem kérdés, hogy Villány korszakhatárra érkezett és újrafelfedezésre vár dűlők és fajták tekintetében egyaránt.

Erre izgalmas bizonyíték ennek a bornak a sikere”

– fogalmazott.

Sebastian Giraldo kétszeres magyar bajnok sommelier, a Sauska márkanagykövete szerint az előkelő helyezés bizonyítja, hogy a klasszikusok megunhatatlanok. Ilyen a merlot is, a világ egyik legnépszerűbb szőlőfajtája, amelyből olyan ikonikus borok születnek, mint a bordói Petrus, vagy a toszkán Masseto. „Egy kiváló merlot-ra mindig felkapja a fejét a világ, mert kevés van belőle és rendkívül erős mezőnyben kell megméretnie. Nagyszerű dolog, és igazi elismerés Villány számára is, hogy ez most nekünk sikerült” – hívta fel a figyelmet.

Nyitókép: Sauska