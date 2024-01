Távozik Dull Szabolcs a Telextől: nem érezte magáénak azt, amivé a lap vált

„Egy történet vége: távozom a Telextől” – írta Dull Szabolcs a Facebook-oldalán. Beszámolt arról a volt főszerkesztő, hogy lemondott a Telexben és a Telex Akadémián betöltött összes pozíciójáról, illetve a telexes cégekben, a Van Másikban és a Ne hallgassunkban lévő igazgatósági tagságáról, és átadta a Telex alapítvány alapítói jogait. A Telexben lévő tulajdonrészét, részvényeit pedig a Telex visszaveszi.

„Be kellett látnom mostanra, hogy bár a Telex csodálatos történet, ezt a Telexet már egyre kevésbé éreztem magaménak,

és olyan történetnek, amelynek részese lehetek. Ezért hosszú, nehéz vívódás után a legnehezebb döntést hoztam meg: távozom a Telextől” – fejtegette.

„A Telex mindig is a gyerekem marad, és a szívemben kitüntetett helye lesz. Kívülről követni fogom a lap és az egykori kollégák sorsát is, bárhogy is alakuljon. Arra pedig mindörökké büszke leszek, hogy részt vettem ennek a szép történetnek a megálmodásában, létrehozásában, elindításában és naggyá tételében” – zárta bejegyzését Dull.

