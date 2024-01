„Régóta mondom, hogy Orbánt semmilyen ideológia nem befolyásolja. Ő nem volt liberális, s ma sem illiberális. Sőt! Nincsen az az ideológia, ami bármennyire is befolyásolná. Tovább megyek. Nem csinál titkot abból, hogy mi az, ami vonza. Gondoljuk végig. A megyékből vármegyéket csinált. Főispánokat nevezett ki. És… – ellentétben azzal, amit hirdetett – nem középosztályt épített, hanem úgy háromszáz évvel visszalökve az országot, – a feudalizmust építette ujjá a XXI. században.

Mint tudjuk a feudalizmus olyan társadalmi berendezkedés, ahol a hűbérurak és vazallusok között függő viszony alakult ki. Megtörtént. Másik neve hűbériség vagy hűbéri rendszer, a föld birtoklásán alapul. Elvitték a földeket? Az alá- és fölérendeltség föld adományozásán keresztül jön létre: a földesúr földet ad a jobbágyoknak, míg cserébe hűséget, szolgálatot kap. Miután mára nem csak a föld a kincs, osztogat bármit, cégeket, koncessziókat, hivatalokat, s persze sok-sok pénzt.

Az ilyen hűbérurak hatalmát örökölték az utódok. Az uralkodói rendszer így alakított ki szoros láncolatot, amelynek része volt akkor is, ma is az egyház is. Szóval hölgyeim és uraim! De semmiképpen sem polgártársak – köszöntöm Önöket a feudalizmusban.”

