Kína letarol: de mennyire népszerű itthon a BYD?

Erhard Péter kiemelte, nagy az érdeklődés és a szerződéskötések száma is magas, állítása szerint a február 5-én induló állami elektromosautó-pályázat miatt, az eddig elhalasztott céges megrendelések is óriási lendületet kaptak. Úgy fogalmazott, hogy a BYD-nál az autók kiszállítása az év végén indult el, a forgalomba helyezés is folyamatos, de csak az év elején kezdődött nagyobb számban.

Ennek köszönhetően, regisztrációs adatokat (ami kommunikálható) csak későbbekben tudunk kommunikálni”

– jegyezte meg.

Érdeklődtünk azzal kapcsolatban is, hogy a vásárlók mennyire extrázzák fel az autókat, az alapmodell vagy a drágább, több funkcióval ellátott verzió a kelendőbb. Ezzel kapcsolatban a márka PR-felelőse elmondta, hogy a vevők két felszereltségi szint közül választhatnak, a BYD pedig megkönnyíti a vevő dolgát miután könnyű modellt választani.

Ez természetesen a szállítási határidőt is csökkenti, hiszen nem kell gyártásból autót rendelni, a készletautók közül tud választani az ügyfél”

– tette hozzá.

Miért járunk azzal jól, ha Magyarországon lesz BYD-gyár?

A gazdasági és munkaerőpiaci kérdéseken túl értelemszerűen jelentősen rövidül majd az idő, ami alatt a vásárló hozzájuthat a kiválasztott modelljéhez. Az elmúlt fél évtizedben súlyos gondot okozott az autógyártás területén a chiphiány, amely komoly késéseket okozott az ellátási láncban, volt olyan európai gyártó, amely a megrendeléstől számítva több mint egy év alatt tudta csak átadni vásárlójának a járművet. A BYD-tól megtudtuk, hogy náluk az autók európai, magyarországi és márkakereskedői készletről rendelhetőek.

A legtöbb modell esetében 1-3 hónap szállítást vállalnak a márkakereskedőink”

– tették hozzá.

Erhard Péter megjegyezte, vannak olyan modellek, ahol hosszabb a szállítási idő, ám az sem több hat hónapnál. „A szegedi gyár indulásával, illetve a tervezett típusok gyártásával kapcsolatosan nem közölt a BYD információt. Azonban a BYD a jövőben is igyekszik majd készletről kielégíteni az igényeket” – emelte ki. Hétfőn a Népszava számolt be arról a meg nem erősített információról, amely szerint a BYD az autógyár mellett akkumulátorgyárat is tervez Dél-Magyarország egy meg nem nevezett településén.

Míg a legtöbb Ázsiából Európába szállító gyártó jellemzően kibérel egy hatalmas konténerhajót, melyen eljuttatja a járműveket erre a piacra, a BYD itt is más utat választott. Pénteken jelentették be, hogy az új energiával működő autók tengeri szállításában megkezdte útját az első saját, kifejezetten ezt a célt szolgáló szállítóhajó.

„Ahogy a járműveink, úgy ez a hajó is tükrözi a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket, hiszen a hajtáslánc kettős üzemű, tehát cseppfolyós földgázzal épp úgy működtethető, mint hagyományos üzemanyaggal” – fogalmaztak a sajtóanyagban.

Nyitókép: Stanislav Kogiku / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP