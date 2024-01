Így hisztériáznak Brüsszelben a közelgő magyar elnökség miatt

Lapunk hétfőn beszámolt róla, hogy egyes tagállamok és uniós intézmények ellenállása ellenére Manfred Weber nem ágál Magyarország 2024 második felében esedékes elnökségével szemben, viszont kemény hat hónapra számít.

Hazánkban is elindult a készülődés, aminek az egyik kézzelfogható jele, hogy Novák Katalin és Orbán Viktor évindító egyeztetést tartott.

A beszélgetésük témája többek között pontosan az volt, hogy Magyarország lesz az unió soros elnöke.

Mint ismert, Magyarország júliusban veszi át Belgiumtól a hat hónapos soros uniós elnökséget. A 2022 decemberéig tartó cseh elnökséggel ellentétben, amelyet „nagy sikerként” tartanak számon,

Magyarország elnöksége valószínűleg vitás lesz

– erről számolt be a Central European Times.

A lap szerint Magyarország miniszterelnöke át akarja venni az EU irányítását, aminek sok képviselő egyáltalán nem örül. Ennek érzékeltetésére a lap felidézte, hogy a múlt héten például Petri Sarvamaa finn kereszténydemokrata politikus összegyűjtötte a szükséges 120 aláírást egy petícióhoz,

amely végül ahhoz vezethet, hogy Magyarországot megfosszák szavazati jogától a döntéshozó EU Tanácsban.

A lap azt is felidézte, hogy Daniel Freund is kifakadt Orbán Viktor miatt. A baloldali képviselő szerint „Orbánt Európa élére állítani szörnyű ötlet”, majd azt is közölte, hogy „ha hatalmat adunk Orbánnak, vissza fog élni vele”. A balliberális EP-képviselő szerint Orbán és vétója „komoly biztonsági kockázatot jelent az európai polgárok számára”.

***