„Ha Orbán Viktornak hatalmat adnak, visszaél vele” – Daniel Freund is beállt a rettegők közé

Az elmúlt napokban több olyan hír is megjelent a vezető politikai portálokon, amelyek azt sejtették, hogy a közelgő magyar elnökség aggasztja az EU vezetőit. Ugyanakkor a Politico szerint nincs így, „csak Brüsszel sikoltozik”. Arra sem kellett sokat várni, hogy a német balliberális EP-képviselő, Daniel Freund is megnyilvánuljon a témában. Freund „nem is fogta vissza magát”, és egy terjedelmes véleménycikket közölt az IPS-ben, „Orbánt Európa élére állítani borzasztó ötlet” címmel.

A német politikus szerint, „a közelgő magyar elnökség komoly veszélyt jelent az európai demokráciára. A történelem azt mutatja, hogy

ha Orbánnak hatalmat adunk, vissza fog élni vele”.

Freund a cikk felütésében ismertette, „kevesebb mint hat hónap múlva Magyarország veszi át az EU Tanácsának soros elnökségét. (...) Július 1-jétől hat hónapig Orbán Viktor magyar miniszterelnök áll majd az Európai Unió élén.”

Majd így folytatta, „az az ember, aki Magyarországot autokráciává tette, aki bevezette az európai politikába az »illiberális« demokrácia fogalmát, és aki Magyarországot maffiaállammá változtatta”.

„Orbán, az az ember, akinek miniszterei minden más uniós kormánynál gyakrabban fogtak kezet a Kreml képviselőivel, és aki európai szinten túlzottan visszaél vétójogával, hogy uniós pénzeket zsaroljon ki.

Ez az ember fogja meghatározni az EU napirendjét az uniós választások utáni hetekben, amikor a csúcspozíciókat osztják szét,

amikor a Bizottság ötéves munkatervéről döntenek, és amikor nem utolsósorban Donald Trump újrázásáért kampányol” – sorolta.

„Az Orbán-probléma politikailag kezelhető”

Ezután kijelentette, „ezek szörnyű kilátások Európa számára. De ezek nincsenek kőbe vésve.

Az Orbán-probléma politikailag kezelhető, amire az Európai Parlament már fel is kérte a tagállamokat.

Már 2022 júniusában elfogadtak egy állásfoglalást, amely megkérdőjelezte, »hogyan lesz képes Magyarország hitelesen« átvenni a Tanács elnökségét. Az Európai Parlament képviselői azzal bízták meg a Tanácsot, hogy »mielőbb találjon megfelelő megoldást«” – írta véleménycikkében Daniel Freund.

***