Létfontosságú kérdésekről egyeztetett Orbán Viktor és Novák Katalin

Évindító egyeztetést tartott Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök.

Idén 25 éves a NATO- és 20 éves az EU-tagságunk, ráadásul Magyarország az unió soros elnöke is lesz.

Az ország nemzetközi megítélése szempontjából meghatározó év elé nézünk, amelynek már a kezdete is erős: a szlovák és a vietnámi miniszterelnök is Magyarországra látogat, holnap pedig Davosba utazom, ahol az Európai Bizottság elnökével találkozom, és a Világgazdasági Fórumon is felszólalok. Volt tehát miről beszélgetnünk” – írta Facebook-oldalán Novák Katalin.