Húsz év a kulisszák mögött

Honnan jött az ötlet, hogy egy politikus élményei alapján, saját gondolatait is beleszőve mutassa be az utóbbi húsz évet?

Ómolnár Miklós: Sok-sok beszélgetés hozta az ötletet, hogy mindazokat az apró emlékeket, amelyek az eltelt évekből felbukkantak, jó lenne valamilyen krónikába összerendezni. Az derült ki belőlük, hogy bár az utóbbi évek, évtizedek alapvető eseményeivel nagyjából minden, a politika iránt érdeklődő ember tisztában van, az, hogy milyen apró, hétköznapi építőkockákból – akarásból, tévedésből, útkeresésből, reményből – állt össze a történelem, óhatatlanul elvész az időben. Holott ezek a részletek gyakran jobban jellemzik a történteket, mint a nagyobb események. Az volt tehát az alapötlet, hogy gyűjtsük össze őket, hátha másoknak is tanulságosak lehetnek.

Nyitrai Zsolt: Az adta a könyv apropóját, hogy 2022. áprilisban volt húsz éve, hogy országgyűlési képviselőként dolgozom; a kerettörténetet így a 2002 és 2022 közötti időszak, a polgári köröktől a negyedik kétharmadig tartó két évtized adja. A történetek az én szemüvegemen keresztül elevenednek meg, de nem csak rólam szól a könyv, számos, az eseményeket hitelesítő személy, mint Szijjártó Péter, Gyürk András vagy Tarlós István is megszólal benne. A névmutatóban pedig 800 név szerepel. Ez egy közéleti történetmesélés, szinte képregényszerűen. Erről a korszakról kevesen írtak ilyen típusú visszaemlékezést. Van olyan dokumentum, amely a könyvből ismerhető meg először, a 2006. október 23-ai astoriai eseményeket például ez írja le a legrészletesebben és leghitelesebben. Megelevenedik a kötetben a Fidelitas története, az első EP-választás, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás, a polgári körök létrehozása vagy a koronavírus-járvány elleni küzdelem.