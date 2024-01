Durván emeli a béreket a Spar, de mit lép erre a többi bolt?

A Spar január elején jelentette be, hogy megegyeztek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a 2024-es bérekről. Ennek értelmében a holland óriásnál dolgozók kapnak 13. havi juttatást, részt vehetnek a Spar Hűségprogramban, továbbá a korábban is meglévő 15 százalékos vásárlási kedvezmény is megmarad.

A dolgozók alapbére a közlemény szerint 10-24 százalékkal emelkedik meg az idei évben.

A tájékoztatás alapján a bérfejlesztést a vállalat idén is saját forrás felhasználásával valósítja meg.

A Sparnál a legalacsonyabb alapbér idén bruttó 365 ezer forint lesz, míg a jelentős helyen lévő egységekben, valamint kiemelkedő teljesítményt nyújtó üzletekben dolgozók legalacsonyabb bruttó bére 435 ezer forint lesz. Ez a közlemény szerint a pénztáros és eladó munkakörökre vonatkozik. A középvezetői bér bruttó 420 és 950 ezer forint között mozog majd.

Emel a német diszkont is

A piacon egyre nagyobb volumenben jelenlévő két nagy német konkurens, az Aldi és a Lidl az elmúlt években komoly versenyben volt, ki tudja a kecsegtetőbb feltételekkel alkalmazni a munkavállalókat. Az Aldi Magyarország a Mandinernek küldött közleményében arról számolt be, hogy az értékesítés, a logisztika területén, valamint az irodai munkakörökben is egységesen 12 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre.

A januári béremelés a vállalatcsoport mintegy hatezer munkavállalójára országosan, egységesen szinte minden pozícióban érvényes”

– emelték ki, majd úgy folytatták, hogy az elmúlt két évben ez már a negyedik béremelés, amit végrehajtanak, ezen emelések összértéke minimum 38 százalék.

A január elején végrehajtott emelés azt jelenti, hogy az Aldinál dolgozó belépő fizikai dolgozók kezdő bére -amennyiben 8 órás munkaviszonyban vannak- havi bruttó 482 ezer forint lesz, ám egy év munkaviszony után ez 500 ezer forint fölé nő.

A Penny még nem kezdte meg a tárgyalásokat

A hazánkban 230 üzlettel üzemelő német Penny lapunkkal közölte, hogy náluk a bértárgyalások januárban indulnak, ám megjegyezték, hogy a PENNY Magyarország célja továbbra is a tisztességes megélhetést lehetővé tevő bérek biztosítása.

2023-ban 3,6 milliárd forintot fordítottunk béremelésre, a kompenzációs csomag 17 százalékos béremelést és bővített utazási hozzájárulást tartalmazott”

– közölte a Mandinerrel a Penny.

Levelüket úgy folytatták, hogy az év végén rendkívüli, 60 ezer forintos juttatással segítették munkavállalóikat, az összeget november elején, az októberi bérek kifizetésével egy időben kapták meg a dolgozók SZÉP-kártyáikra.

A mintegy ötezer dolgozó támogatásának mértéke megközelítette a nettó 300 millió forintot”

– jegyezték meg.

Hasonló, ám rövidebb választ küldött lapunknak a Tesco, a cég sajtóosztálya tudatta: „A Tesco új 2024/25-ös pénzügyi éve 2024. márciusban veszi kezdetét. Mint minden évben, ezúttal is január folyamán kezdjük meg az egyeztetéseket a béremelésről a szakszervezetekkel” – fogalmaztak.

Nagyjából ugyanezt a választ kaptuk a francia Auchantól, amely szerint náluk még zajlanak a tárgyalások, ezt követően tudjuk majd a részleteket pontosan bemutatni.

A CBA máshogy működik

Feltettük kérdéseinket a CBA Magyarországnak is, ám Fodor Attila, a vállalat szóvivője a Mandinernek elmondta, hogy a CBA egy franchise rendszerben működő üzletlánc, mely egymástól gazdaságilag független vállalkozásokból épül fel.

Azok saját hatáskörben maguk döntenek arról, hogy milyen bérezéssel javadalmazzák munkavállalóikat”

– fogalmazott.

Fodor Attilától megtudtuk, hogy a központ rendelkezésére álló információi alapján a franchise partnereik az elmúlt időszakban is végrehajtottak béremeléseket annak érdekében, hogy az ágazatban versenyképes fizetéseket tudjanak biztosítani a hálózatunkban dolgozók számára.

A Lidl Magyarország lapunknak elárulta, hogy a gazdasági év 2024 márciusában veszi majd kezdetét, így jelenleg a 2024-es évre vonatkozó információkat nem tudnak szolgálni.

Attól függően, hogy mikor lépett be vállalathoz a bolti munkavállaló, az üzletekben 32 és 76 százalék közötti béremelkedésben részesült 2023 során”

– jegyezték meg. A raktárakban ehhez hasonló rendszer alapján a béremelkedés mértéke 2023 során 21 és 72 százalék között alakult, míg a béremelés a szellemi munkavállalók körében egységesen 10 százalék volt.

Lapunkkal tudatták továbbá, hogy a vállalat 100 százalékban téríti a tömegközlekedéssel történő munkába járás költségét, és a kötelező 18 Ft/km helyett 40 Ft/km összegű üzemanyag-támogatást is biztosít a saját gépjárművel munkába járó dolgozóinak.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP