Donáth: Nem egy közös massza fogja meghozni a kormányváltást!

A Momentum régi-új elnöke, Donáth Anna volt a Klubrádió Megbeszéljük című műsorának vendége, aki megosztotta a hallgatókkal az idei választások stratégiáját.

„Nálunk nincsenek bebetonozott helyek, nem egy embertől függ a közösség, amelynek folyamatosan változik a dinamikája. Ezt nyilván úgy is lehet értelmezni, hogy saját magunk ellen játszunk néha. Soproni Tamás fogalmazott úgy egyszer: mi morális alapokon működünk, és sokszor olyan döntést is hozunk, ami a saját érdekeinkkel is szembe megy – de tisztán tudjuk a döntéseinket vállalni” – mondta a múlt héten újra megválasztott elnöke.

Donáth korábban élesen bírálta a Demokratikus Koalíciót. Mint mondta, ahhoz, hogy kormányt tudjanak váltani, először is szembe kell nézniük azzal, hogy miért nem jön több ellenzéki választó a térfelükre.

„Azt vállaltam, hogy felépítünk egy ellenzéki alternatívát, ami azoknak is alternatíva, akiknek az össz-ellenzékiség nem az.

Nem egy közös massza fogja meghozni ugyanis a kormányváltást, hanem valódi alternatívák kooperációja.

Nem akarok háborúzni senkivel. Azt szeretném, ha nem egyetlen opció lenne, amit le akarunk tolni azoknak a torkán is, akik ebből nem kérnek, mert abból is csak egy újabb kétharmad lenne. Azokkal szeretnék szövetségre lépni, alternatívát felmutatni, akik az eddigi megoldáskészletből nem kértek” – erősítette meg.

„Ahol a választási törvény gúzsba köt minket, ott nincs mozgásterünk, ott együtt kell és együtt is fogunk működni” – reagált Donáth a DK vezetőivel való esetleges tárgyalásokra.

Dobrev Klárával is lesznek megbeszélések. Erős kritikát fogalmaztam meg, de egy felelős vezető ettől még leül egy felelős vezetővel. Csak egyfajta beszélgetéstől zárkózom el: amikor uszító, gyűlölettel teli, gonosz eszméket valló párt vezetője akar egyeztetésre hívni!”

– fogalmazott Donáth.

