Demszky megfejtette Karácsony Gergely titkát: szerinte ezért lehet újra főpolgármester

A Magyar Nemzet szemlézte hétfői cikkében Bolgár György Demszky Gáborral készített interjúját, amelyben az egykori főpolgármester a beszélgetés alatt kifejtette: a főpolgármester-választáson rengeteget számít, hogy ki mennyire ismert a jelöltek közül. Szerinte ennek volt köszönhető Karácsony győzelme, és emiatt esélyes nyáron is, mert ő a legismertebb. Demszky büszkén idézte fel, hogy

neki is 90-95 százalékos volt az ismertsége, amikor politizált.

Demszky Gábor a műsorban azt javasolta Karácsony Gergelynek, hogy egy fél évet töltsön el az Európai Parlamentben, mert szerinte jót tenne neki is és a fővárosnak is. A portál szerint az interjú elején egyébként valószínűleg nem szándékosan, de keményen oda is szúrt Karácsonynak, mert

Demszky szerint a főpolgármester az ország második embere, ezért jó ha beszél angolul, németül, tárgyalóképes idegen nyelveken.

Az egykori főpolgármester szerint ennek ellenére Karácsony Gergelynek még így is jó esélye van az újrázásra, és szerinte Budapest a helyén van, elégedett azzal, amit kései utódja tesz a fővárossal.

A Demszky Gáborral készült interjút alább tekinthetik meg:

Nyitókép: YouTube