David Pressman szerint „nagyon veszélyes azt sugallni, hogy a magyarországi politikát külföldi hatalmak akarják befolyásolni” – van humora a nagykövet úrnak!

Benjamin Franklin Nyári Intézet Ösztöndíj középiskolásoknak: ide 16-18 év közötti, tehát részben kiskorú fiatalokat várnak. Részlet a felhívásból:

A négyhetes program lehetővé teszi a 16-18 éves tizenévesek számára, hogy megismerkedjenek az Egyesült Államok külpolitikai prioritásaival, például a fiatalok bevonásával, a demokrácia és a civil társadalom támogatásával, valamint a gazdasági jóléttel.

Pályázói profil

A jelentkezőknek nagy érdeklődést kell mutatniuk a diplomácia, a transzatlanti kapcsolatok, a szabad sajtó demokráciákban betöltött szerepe, valamint a köz- vagy közösségi szolgálat megismerése iránt. A pályázóknak bizonyítottan nagy érdeklődést kell mutatniuk a kommunikáció, az érdekérvényesítés, a vita vagy a polgári részvétel iránt. A résztvevőknek rendelkezniük kell az ilyen jellegű programhoz szükséges tudományos alkalmassággal és a sikeres részvételhez szükséges személyes tulajdonságokkal, beleértve az érettséget, az erős szociális készségeket, a rugalmasságot és a nyitottságot. A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal is, hogy amennyiben kiválasztják őket, elvárják tőlük, hogy teljes mértékben és komolyan részt vegyenek a program minden elemében a hónap során, valamint az azt követő tevékenységekben a hazájukban.

Az akadémiai tartózkodás során a résztvevőknek lehetőségük lesz más témák megvitatására is, mint amilyen például a demokratikus gyakorlatok, konfliktuskezelés, problémamegoldás, kommunikációs készségek, kritikus gondolkodás, a tolerancia és a sokszínűség tiszteletben tartása, ifjúsági vezetés, csapatépítés és a média. Hazatérésük után a résztvevők szolgálati projekteket valósítanak meg saját közösségeikben, és egy öregdiák projekttervet mutatnak be hazájukban egy ifjúságot segítő vagy ifjúságközpontú szervezetnek.