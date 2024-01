Csodálkozunk, hogy mindenki lottózik? Már több mint ötmilliárd a főnyeremény!

Nagyon hosszú ideje nem látott lottólázban ég az ország, ugyanis a múlt héten sokadjára sem volt telitalálatos szelvény az ötöslottón, így még tovább nőtt a már eddig is ép ésszel nehezen felfogható főnyeremény.

A 3. játékhéten, azaz most szombaton a megnyerhető legnagyobb összeg a telitalálatos szelvény esetén 5,1 milliárd forint!

A szemmel is látható összeg alaposan felkeltette a magyarok érdeklődését, ugyanis az elmúlt hetekben exponenciálisan növekedett a feladott szelvények száma. A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a halmozódás első hetéhez képest több mint 45 százalékkal több szelvény került feladásra.

Fotó: MTi/Czeglédi Zsolt

Utoljára telitalálatos szelvényt júliusban adtak fel, azóta folyamatosan gyűlik a főnyeremény hétről hétre. Az adatok szerint a hónapok óta tartó telitalálat nélküli periódusban már 590-en voltak bántóan közel, egy nyerőszámra az öt találattól. Bár bánkódniuk nekik sem kell, ugyanis a négy találat is egymillió forint feletti nyereményt jelent.

Rekord ez már?

Bár rengeteg pénzről van most is szó: az eddigi rekordnyeremény még ennél is bőven több volt. A legmagasabb összeget a 2020-as év 13. hetében vitte el a szerencsés, aki akkor 6,431 milliárd forintott tehetett zsebre. A Szerencsejáték Zrt. kiemeli, összesen 52 héten át növekedhet az ötöslottó nyereménye, akkor akkor sem lesz telitalálat, utána már nem nő a végösszeg.

A vállalat portálunkkal közölte, hogy legutóbb 2003. 48. játékhetében fordult elő, hogy a mostanival közel azonos, 5,092 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés nyertes.

A rekordközeli összeg a játékoskedvet is ösztönzi, hiszen a szelvényszámok 48 százalékkal nőttek a halmozódás első hetéhez viszonyítva”

– fogalmaztak.

Úristen, nyertem, de mit tegyek?

Jogosan merül fel a kérdés az emberben, aki épp több milliárd forinttal lett gazdagabb, hogy csak úgy mégsem sétálhat be a lottózóba, hogy „Jó napot kívánok! Kérem a nyereményem!” Az ilyenkor megszokott ügymenet az a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az, hogy a szerencsés az úgynevezett nagynyertes-vonalon jelezheti, hogy bizony eltalálta mind az öt számot.

A nyertesnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért”

– tették hozzá.

Fotó: MTI/Mónus Márton

„A szerencsés játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán” – közölte lapunkkal a Szerencsejáték Zrt, majd kiemelték, hogy ezt követően személyesen is azonosítják a nyertest, valamint megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét és hitelességét.

Természetesen az sem út, hogy valaki készpénzben kapjon meg egy sokmilliárdos összeget, így feltétel, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

„A nyertesek anonimitásának megőrzésére társaságunk kiemelt figyelmet fordít, a nyertes előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen információt nem osztunk meg,

így még az sem derülhet ki, hogy a szerencsés melyik vármegyében adta fel a nyertes szelvényt”

– emelték ki.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton