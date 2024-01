Beszólt az ATV egykori ismert híradósa utódjának

Az utódomként most bemutatott Gesztesi Mátét tisztelem a színházi és filmes szakmában mutatott kvalitásai miatt, de legyünk őszinték: a híradózáshoz eddig nem túl sok köze volt. Egy fiatal, tehetséges csapat állt így vele ott most össze, de láthatóan továbbra is hiányzik közülük egy ismert, megfelelő tapasztalattal és szakmai presztízzsel rendelkező húzónév, aki hitelesíti és megadja a híradó korábbi években kialakult presztízsét