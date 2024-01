Bedarálta a sávot váltó autót a kamion az M0-on (videó)

A Magyar Közút által közzétett Instagram-videón jól látszik, ahogy egyszerre kezdte meg a sávváltást az M0-s autóút Hárosi Duna-hídjának négysávos szakaszán egy párhuzamosan haladó autó és egy kamion. Miután ugyanakkor, ugyanabba a sávba szerettek volna megérkezni, elkerülhetetlen volt a baleset.

Az autót a kamion beforgatta maga elé, nekiütközött a másik oldalának és a szalagkorlátnak is. Szerencsére senki nem sérült meg és csak a belső sávot kellett zárni.

Mint a posztban felhívták rá a figyelmet, több körültekintéssel ez a baleset is elkerülhető lett volna. Nagyon fontos, hogy mielőtt sávot váltunk, győződjünk meg róla, hogy a manőverünket biztonságosan be tudjuk-e fejezni, figyeljük a velünk párhuzamosan közlekedők mozgását is!

Fotó: képernyőmentés